4 skjulte Windows 11-hemmeligheter og triks du bør vite for å være lykkelig

Bli kjent med alt bak WinUI og få produktivitet og brukervennlighet.

Windows 11 Som Microsoft liker det, er det et operativsystem som får flere tiår med funksjoner samlet over syv store utgivelser, oppdateringer, rettelser og mer. Legg mye under panseret (selv for å få deg hektet på opplæringsvideoene deres), i dette huset ønsker vi å gi deg en håndbok med hemmeligheter og triks slik at du ikke kaster bort tid. Produktivitet og brukervennlighet.

Windows 11-hemmeligheter som hjelper deg å vokse som bruker

Guds nivå

Navnet på denne delen er ikke en overdrivelseFor for å åpne den, må du skrive inn ordet » Guds nivå«. Det er en mekanisme for å få tilgang til mange flotte og varierte funksjoner, alternativer, innstillinger og verktøy. For å komme dit:

Opprett en mappeFor eksempel på skrivebordet. Lim inn følgende kommando som navn: «GodMode. {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}». Du vil se mappen Uten navn under. Når du åpner det, vises et vindu Alle verktøy.

WinX skjult meny

Windows har flere Alle slags menyerHvordan foreslå noe som er praktisk for deg Unngå å søke for mye? WinX Menu, Win+X eller Windows Hidden Menu – punktum. For å aktivere den, trykk Windows Logo+X kombinasjon.

Du vil se en En samling av verktøy og funksjoner.. Hvis du vil se hva som ligger bak, oppfordrer vi deg til å sjekke ut denne grunnleggende guiden til WinX-menyen fra vennene våre på Xataka.

Få mest mulig ut av datamaskinens ytelse

Som standard, Windows ønsker å opprettholde en konsistent strømplanSå hun vil ikke bruke mer enn hun hadde tenkt. Noen ganger kan spådommene hans være eller ikke være det vi trenger. Med andre ord vil vi kanskje få mer for å få mer ut av datamaskinen vår. Beste FPS-rate for et spillFor eksempel har vi ikke noe imot å bruke mye energi selv om datamaskinen vår er en bærbar datamaskin. For å aktivere den:

Gå til Kontrollpanel (før du spiser Innstillinger). Åpne «Maskinvare og lyd», deretter «…»Strømalternativer«. Velg planen din Maksimal ytelse«. READ Den offisielle gjengivelsen av alle modellene ble utgitt før lanseringen

Hvor i saken Du får ikke tilgang til denFølg disse andre trinnene:

Åpne Hjem og skriv » cmd direkte. åpen på kommandolinjen. Skriv inn kommandoen «powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61» Trykk på Enter-tasten. Det vil bli implementert direkte Maksimal ytelsesmodus aktiveres direkte.

Rask vindusvask

Mens du er Vinduer opp til øynene Enten du vil ha en eller vil se det brede utvalget av tapet, har du mange muligheter. På den ene siden kan du ta tak i den øvre delen av vinduet du vil bestille Gi dette til Gul. Ved å gjøre det vil alle andre kjørende vinduer bli minimert. Hvis du flytter det samme vinduet igjen, vil de komme til live igjen.

Hvis du vil fjerne alle vinduer, kan du flytte musen til neste skjerm Venstreklikk i nedre høyre hjørne. En annen veldig enkel metode som vi allerede har forklart i listen over hurtigtaster er å trykke Win + D som har samme effekt.

Bilde | Windows på Unsplash