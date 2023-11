40 år gamle Dantes hemmeligheter og Europas best bevarte ikon: «PlayStation, I never touch it»

Bedre enn Inter, Juventus, Bayern München, Manchester City eller Real Madrid. Og bedre enn PSG. Dette er OGC Nice. Kun fire mål ble sluppet inn på ti seriekamper. Ingen i de fem store mesterskapene har oppnådd en så lav totalsum. Dette forsvaret, som lar Nice holde seg et poeng over PSG på toppen av Ligue 1, er symbolisert av én mann: Dante Bonfim.

Som en eksemplarisk, ikonisk og nå historisk kaptein for klubben, har brasilianeren hatt en fantastisk start på sesongen: den beste forsvarsspilleren i Championship til å gjenvinne ballen (9,1/kamp), han er også den beste til å stoppe dem. Omstart. Alt dette, ved å delta i 100 % mulige minutter, feiret han 40-årsdagen for noen dager siden.

Melk «Trening er ikke vanskelig, det er gøy for ham.»

«Han er 40 år gammel på passet sitt, En trener lurer på om han fortsatt har lysten, om han vil være ny i den alderenTreneren hans, Francesco Farioli, fortalte Nice-Matin … yngre enn hans seks år gamle motpart. Jeg forsto det etter noen dager. Siden jeg kom, kan jeg ikke huske 10 minutter hvor Dante ikke presset hardere enn noen andre. Han er stor i fysisk integritet og er en fotballelsker. Trening er ikke vanskelig, det gjør ham glad.

Eks-Rouche Dante utvider pensjonsalderen med 40 år

Sammen med Jean-Clair Todibo i midtforsvaret, kan den tidligere Charleroi- og Standard-spilleren sette sammen kamper og sesonger uten den minste innvirkning på evnene hans. Ingenting skyldes imidlertid tilfeldigheter. I Dante teller hver gest.

8 % kroppsfett

8 til 9 timers søvn de første nettene, går til sengs kl. 22.00.Bortsett fra når det er Champions League-kamper på TV», sa han til L’Équipe. «Om kvelden ser jeg ikke på filmer, serier eller telefonen min. Jeg kaster ikke bort tiden min på det. Playstation, jeg har aldri rørt den. De som liker det, lar dem leke på ettermiddagen, men på kvelden skaper det utrolig energi. Jeg vet hvor viktig søvn er.

Mengden av maten hans som lar ham opprettholde minst 8% kroppsfett (forfatterens merknad: gjennomsnittet hos fotballspillere er 10%): ikke spis sent, foretrekk sunn mat «Rødt kjøtt kun en gang i uken«. Så mye vann. «Når jeg våkner, er det første jeg gjør å ta en liten flaske vann og drikke alt. Hvis en spiller ikke lærer å hydrere, er det et reelt problem fordi musklene tørker ut og fiberen brytes lett ned.

Det var under hans tid i Bayern München at Dante adopterte disse vanene. Med slike som Luis Gustavo, Arjen Robben eller Robert Lewandowski. «Jeg merket umiddelbart endringen: du har følelsen av at kroppen din alltid er klar, du føler deg aldri treg.

Veteranspilleren i Ligue 1, som har vært profesjonell siden sesongen 2003-2004, går inn i den 21. sesongen av karrieren. Sannsynligvis ikke hans siste. Etter denne historiske starten på sesongen er det å presse dette Nice-laget så langt som mulig en av de mest spennende utfordringene i denne utfordringen. Dante og teamet hans ble det første laget siden Bordeaux i 1984 som aldri kom bak de første ti dagene av Ligue 1.