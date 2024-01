40 % av unge mennesker har allerede vært ofre for investeringssvindel: «Dette fører til virkelige tragedier»

I fjor ble 15,5 millioner euro underslått gjennom investeringssvindel, ifølge FSMA. Faktisk kan dette beløpet være mye høyere fordi «Unge mennesker rapporterer mindre sannsynlig å bli svindlet. På den ene siden fordi de ofte er ofre for mindre beløp. På den annen side er det en skamfølelse over å bli lurt.»«, forklarer Alexander Plovinaj, leder for anti-svindel og cybersikkerhet i ING. Og hvis FSMA-statistikk viser at det hovedsakelig er eldre som er fanget, avslører undersøkelsen utført av ING tvert imot at mange unge går i fellen. Dermed , sier en femtedel Deltakere sier de har tapt penger på investeringssvindel, en prosentandel som stiger til 40 % blant de yngste, et tall som ikke overrasker Alexander Plovinage så mye som «Svindlere bruker to hovedkanaler for kommunikasjon. E-post og sosiale nettverk. Siden sistnevnte er veldig populær blant unge mennesker, vet vi at de er et hovedmål. For ikke å nevne, unge mennesker er også mer tiltrukket av kryptovalutaer og andre eiendeler som finnes i uregulerte markeder.

Hvis det er et vanlig ordtak at for godt til å være sant nødvendigvis er usant, når det kommer til investeringer, har mange belgiere fortsatt en tendens til å ignorere dette ordtaket. Så på spørsmål om hva de ville gjort hvis noen tilbød dem en investering med en garantert avkastning på 10 % per år, sa 54 % av dem at de ville lytte og sannsynligvis vurdere det. Dette er svært overraskende, spesielt når vi vet at de undersøkte belgiske investorene mener at investering i aksjemarkedet, hvis avkastning ikke er garantert, bare gir en årlig avkastning på 6 % på lang sikt. Omtrent en tredjedel av investorene vil høre et 10 % garantert investeringstilbud, men ikke følge det.

Dette skyldes i stor grad metodene til svindlere som ikke nøler med å trakassere sine ofre. De er noen ganger aggressive ved å skjelte ut ofrene for ikke å gi etter for et tilbud de ikke kan avslå, og fortelle dem at ikke alle kan dra nytte av det. Deres andre taktikk er å gi falske rapporter, for å få dem til å tro på fantastisk avkastning. Så, for personen som «investerte» €2500, ville han oppgi en falsk konto med €10.000 på, som visstnok var bevis på fortjenesten hans. Våpenet deres er å overbevise offeret om at med dem vil de ha tilgang til komplekse investeringer, men de vil forenkle livene deres. Noen ganger lykkes de med å overbevise dem om å låne penger av sine nærmeste eller ta opp lån. Dette har til og med virkelige tragedier.

På sosiale nettverk vil de bruke alle markedsføringstriksene. «På Facebook vil de for eksempel identifisere personer som er interessert i kryptovalutaer eller investeringer. Deretter bombarderer de dem med videoer som noen ganger viser hvor vanskelig det er å investere, og noen ganger hvordan takket være dem og deres tjenester, vil en person ikke ha annet å gjøre enn å stole på pengene sine for å tjene store gevinster. Det er viktig å huske på at investering alltid innebærer risiko. Så hvis du blir kontaktet med en høy avkastningsgaranti, ingen risiko, så er dette allerede et tegn på svindel.

Fra bankenes side intensiverer vi innsatsen for å prøve å beskytte kunder som blir ofre for denne svindelen. Midler kan derfor blokkeres forebyggende dersom banken oppdager bevegelse mot en uredelig konto, som rapporteres til FSMA. «Men noen ganger går svindlere lenger og advarer ofre om at banken kan kontakte dem for å rapportere mistenkelige bevegelser. Deres argument er at bankene ikke liker å investere pengene dine andre steder. Talen deres er da godt innøvd og de går så langt som å gi deg det som kalles en hemmelig kode som bare du og dem deler. Som for å sørge for at alt var trygt …»

Det som er enda mer perverst er at svindlere aldri forlater ofrene sine, selv når de blir oppdaget. «De vender tilbake til angrepet og utgir seg for å være et selskap som spesialiserer seg på falske refusjoner. Du bør vite at denne typen private selskaper ikke eksisterer. De lover å refundere deg for en prosentandel av saksbehandlingskostnadene … og de nøler ikke med å be deg om å betale disse kostnadene på forhånd.»

For å unngå å falle inn i nettkriminelles nettverk, publiserer Alexandre Pluvinage en serie podcaster som gir deg nøklene til å oppdage svindel og beskytte deg selv og andre. «Svindleren, hackeren og deg«Det kan finnes på forskjellige plattformer.