-40%, Cdiscount er løst sammenlignet med den offisielle nettsiden

På Cdiscount-hjemmesiden, med den primære svart-sølv-avtalen, er denne Acer PC-en en gullkorn. Reduksjonen fra grunnprisen er attraktiv og ytelsen til denne bærbare modellen er sikret.

Cdiscount har forsikret oss om at Black Friday ikke vil vare bare én dag – det viser seg for oss denne helgen. Som en del av denne prosessen viser han Acers beste bærbare PC (merk) SF314-511) Prisen synker betydelig. Han gjorde noen Altså en pakke som inkluderer den populære datamaskinen, Microsoft 365 og den nyttige vesken.

I detalj vil denne formelen med Acer PC-systemer og fordeler kun vises for 99 499. Samtidig er denne bærbare modellen priset til 699 euro på den offisielle nettsiden. Hvis vi tar hensyn til verdien av Microsoft-pakken og posen, er den umiddelbare reduksjonen mer enn 40 %.

Jeg bruker tilbudet

Som en del av Black Silver publiserer Cdiscount premium-tilbud på hjemmesiden sin hver dag. Denne lørdagen er dette tilbudet med Acer Laptop PC ett av dem. Så vi ser det veldig tydelig – så vi bør forvente at det kommer ut veldig raskt. Når det gjelder valuta for pengene, er en slik maskin med to bonuser veldig enkel.

Hvorfor velge Acer PC?

Som du kan se fra nettstedet til Cdiscount, krysser denne bærbare datamaskinen av for en som trenger en datamaskin til hverdagen. Den er relativt kraftig og kan appellere til de med ytelsesbehov (som spilling). I detalj har den en 14-tommers FHD-skjerm med en Intel Core i5-prosessor. Maskinen har 8 GB RAM og nærmere bestemt 512 GB SST.

For Black Friday kommer dette Windows 11-systemet med hele Microsoft Office 365 personlig pakke. Den lar deg få tilgang til Microsoft Word, PowerPoint, Excel eller OneNote-tjenester uten ekstra kostnad. I dag har prisen på denne programvarepakken eksplodert, så det er din flaks å ha den som standard på denne bærbare Acer bærbare.

Cdiscount er ekspert på elektronikk og IT. Hos ham kan du alltid finne de beste prisene for mellomstore datamaskiner som denne Acer-modellen. Dette er perfekt for den klassiske brukeren som trenger et bærbart Windows-system (1,2 kg). Du kan imidlertid teste produktet hjemme og returnere det til Cdiscount før 8. januar hvis du ikke liker det.

For de som ønsker å gi dette i julegave har den franske kjøpmannen ekstra beskyttelse. Hvis en og annen gave ikke passer, kan du returnere den og få full refusjon. Dette vil forhindre at den går gjennom videresalgsboksen, noe som alltid betyr en rabatt i forhold til kjøpesummen.

I stedet for å skynde deg, bør du huske på to ting: Dette tilbudet er høyt annonsert av Cdiscount, så det bør ikke være online for lenge. Dessuten hadde vi den første dagen etter ekte svart fredag. Andelene blir redusert og ikke alle vil ha noe til overs. Vi må være proaktive for ikke å gå glipp av denne flotte muligheten på Acer bærbar PC. Du tar ingen risiko ved å velge dette tipset.

For å finne dette Acer-systemet i Cdiscount, klikk her:

