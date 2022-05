400 000 km svindel av en brukt Renault Kangoo: Car-Pass publiserer sin årsrapport

Som tilfellet er hvert år, publiseres Car-Pass – foreningen som er ansvarlig for offisielle dokumenter som nevner kjøretøyenes kjørehistorie. sin årsrapport. I 2021 var det 1578 tilfeller av kilometertellersvindel under salg av bruktbil. miste Sammenlignet med 2020.

Av disse 1.578 km svindelsakene, var 906 involvert innenlandssalg – eller 0,13 % av totalen. Tilsvarende gjelder 672 import av kjøretøyer til Belgia (1,2 % av alle kjøretøy).

Det skal bemerkes at uredelige kilometertelleravlesninger for belgiske kjøretøy i gjennomsnitt er «52.000 kilometer mindre enn den faktiske kjørelengden.Når det gjelder utenlandske kjøretøyer, stiger svindel til 75 000 km.

Dermed er risikoen for svindel omtrent 10 ganger høyere når bilen kommer fra utlandet

Ikke bare «Dermed er risikoen for svindel omtrent 10 ganger høyere når bilen kommer fra utlandet, selv om disse bilene generelt er mye mindre«, Men «Kilometerstanden som forsvinner fra disken er 50 % høyere.«Kan vi lese i rapporten.

For ASBL er det nødvendig å analysere kjøretøypasset nøye ved kjøp av et importert kjøretøy.

rangering

På listen over de ti største svindelsakene kommer Renault Kangoo på førsteplass. Denne 2012-bilen, ikke importert, viser et fall på nesten en halv million kilometer (486.240 km). Rett bak henne, en Mercedes C 180 CDI ble importert, som viser en forskjell på 427 673 km i forhold til den reelle kjørelengden.

Det skal bemerkes at Mercedes fortsatt er mange i denne rangeringen, og vinner seks av ti plasser.