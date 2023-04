4200 km mellom Norge og Spania i en elektrisk Renault Megane: Dag 4!

Denne morgenen, dag 4, drar vi for en gangs skyld ikke avgårde med et 100 % oppladet batteri. Vi er langt fra det (63 %). Etter å ha studert den beste måten å krysse Sveits gitt ladenettverket, er vårt beste alternativ å fylle vårt autonomihull nær Basel veldig raskt. Først må vi krysse en grense – Sveits er ikke en del av EU, første gang siden Oslo – og vi blir vennlig, men bestemt bedt om å betale den obligatoriske vignetten for å komme på motorveiene (40, € 76). Etter 40 km vei fra hotellavgangen satte vi blikket mot en terminal i Frankendorf. Hun tilbyr kun én butikk, og hun er dessverre opptatt. Men la oss raskt finne et alternativ for å få batteriet opp til 80 % på 24 minutter.

En lang etappe på 200 km gjennom Bern og Vevey ved siden av Genfersjøen venter oss. Stoppet i 120 km/t i henhold til sveitsisk motorveilov, er Mégane utstyrt med 17,2 kWh i datamaskinen ombord, noe som gjør at den kan nå Martinique klokken 12:30, med 16 % lading igjen. Ved krysset mellom Grand-Saint-Bernard- og Simplon-passene tilbyr byen flere ladestasjoner. Bortsett fra at Megans planlegger ikke tilbød den første (eller lenger, hvem vet) og den andre vi fant godtok ikke ladekortet vårt… Her går vi, går noen kilometer tilbake. Motorvei for å lade opp ved Ionity stasjon, ved siden av Tesla-ladere.

I Sveits er terminalene overfylte, men ikke overveldende

Ved denne lunsjtiden, Bare halvparten av de åtte Ionity-terminalene er opptatt, noe som gir oss luksusen av å velge butikk.. Og desto bedre fordi, stakkars hakke, igjen nektet vår Megane å montere på første forsøk. Derfor bør kjøretøyet flyttes slik at operasjonen kan utføres uten uhell. Etter 37 minutter, en 42 kWh-lading og en €36,68-regning, har vi, på datamaskinen ombord, 81 % batteri eller 281 km autonomi… ved motorveihastigheter om morgenen. Bortsett fra at Great-Saint-Bernard nærmer seg oss. Akk, noen få kilometer fra motorveien for å ta passet – ligger i en høyde av 2469m – Vi må tilbake allerede. På denne tiden av året er veien fortsatt stengt og vi tar tunnelen under Grand-Saint-Bernard og drar i retning Italia.

I utkanten av Torino finner vi en hurtigterminal i et stort kjøpesenter. Lading fungerer veldig bra… når du først finner stikkontaktene er de veldig dårlig spisse. © Bernard Rufignac

I Italia er ikke nettverket på toppen ennå

Denne 5,8 km underjordiske passasjen, med sin sørlige portal plassert i en høyde av 1075 m, tillater en nedstigning i Asta-dalen på noen få minutter. Derimot venter en strålende sol på oss, samt noen prosent batterilading som tillater en god nedstigning på nesten 30 km! På tide å smake litt ravioli på terrassen om 4 timer og her drar vi tilbake til Torino. I Italia ligger nettverket av ladestasjoner etter Nord-Europa, og vi har spesielt fokus på å forbedre holdeplassene..

Vi finner vår lykke på parkeringsplassen til et stort kjøpesenter i utkanten av hovedstaden i Piemonte-regionen. Det tar noen minutter å finne terminalene fordi plasseringen deres er dårlig merket, men oppladingen går problemfritt. Under vårt andre mellomlanding i Italia, på en motorveistasjon i Rinovo Nord på Middelhavskysten, oppmuntrer den allerede sene timen (20:17) oss til å spise på stedet – pastaen er perfekt. En motorvei til kantina. Dekker 745 km i løpet av dagen, den siste etappen på hundre kilometer tar oss til Nice.

To land, to forskjellige situasjoner

Synd, Grand-St-Bernard-passet er stengt og vi må tunnelere for å nå Italia. © Bernard Rufignac

Det avslutter en lærerik dag. For dagen i dag er ikke bare rosenrød hvis vi begynner å øve på planleggingen av turen og utvalg av ladestasjoner. Sveits kan allerede skryte av å ha et veldig tett ladenettverk. Men vi hadde noen problemer med tilgjengelighet og frakobling. I Italia var det motsatt, begge våre stopp gikk greit, men terminalene var svært få og langt mellom, noe som kunne vært problematisk… Dessuten ble vi aldri forstyrret av inngrepet i lokalene. Man må lure på om italienere kjøper elbiler.

I morgen blir siste dag på reisen, hvor vi skal krysse den sørøstlige delen av Frankrike og nå Spania nær Barcelona.