43 år med venting i kø for å spise på denne restauranten

Hvert år blir ventelisten lengre. Det var 30 i 2022, og steg til 43 i år. Men hvorfor skulle kundene være villige til å vente nesten et halvt århundre? For… Kobe biffkroketter.

Det beste kjøttet til konkurransedyktige priser

Men ikke noe. Disse er fra Asahiya, en liten familieslakterbutikk som ikke ser så mye ut og som ligger i byen Takasago, i Hyogo, vest i Japan. Grunnlagt i 1926, solgte det kjøttprodukter – inkludert Kobe-biff – i flere tiår før de lanserte sine berømte biffkroketter etter andre verdenskrig. Det var imidlertid ikke før internett kom på begynnelsen av 2000-tallet at disse populære pommes frites og biffkroketter ble et virkelig fenomen.

Buzzen ble født fra en forretningsidé som ikke var lønnsom i begynnelsen. Shigeru Nitta, tredje generasjons eier av Asahiya Butchery, sa: CNN Han innså at kundene var motvillige til å betale en formue på nettet, selv for førsteklasses biff. Så han bestemte seg for å selge kotelettene til 270 JPY (1,65 euro) hver, selv om storfekjøttet de inneholder alene koster rundt 400 yen (2,50 euro) hver. Ideen? Noe som gjør kundene deres så gale etter maten at det motiverer dem til å kjøpe Kobe-biff neste gang. Til å begynne med produserte han bare 200 retter i uken og stolte på svært lokale kilder – storfekjøttet er oppdrettet på stedet og produsert direkte i Hyogo Prefecture – for å spare penger.

14 års venting i 2016 allerede

Denne kontrasten mellom den ekstremt lave prisen på maten og kvaliteten på ingrediensene (tre år gammelt kvinnelig Kobe-biff vurdert A5 og poteter fra en lokal gård) tiltrakk seg raskt media. Dette er en rapport som ville øke populariteten til tittelen tidlig på 2000-tallet. Så mye at de bestemte seg for å stoppe salget i 2016, fordi ventetiden allerede var over 14 år. Men samtalene stoppet aldri, og Asahiya endte opp med å gjenoppta bestillinger i 2017 ved å øke prisene. Produksjonen varierer fra 200 tabletter per uke til 200 tabletter per dag.

Til tross for økningen i kebabprisene, går selskapet fortsatt med underskudd siden kostnadene for Kobe-biff samtidig er doblet. Heldigvis ender halvparten av de som prøver maten opp med å bestille Kobe-biff, som fortsatt er en god markedsføringsstrategi ifølge Mr. Nita. I dag koster hver boks med mat, som inneholder fem stykker, 2700 yen (16,70 euro). Kundene de mottar i dag la inn sine bestillinger for rundt ti år siden. I 2024 vil det allerede være 63 tusen mennesker på «ventelisten».

Vil du ikke vente?

Butikken har lært hvordan man håndterer denne etterspørselen, spesielt ved å sende et informasjonsbrev til kundene som informerer dem om deres leveringsestimat. Den eneste ulempen er at noen noen ganger endrer e-postadressen sin i mellomtiden. For de som er utålmodige, er det en annen måte å smake Asahiyas berømte kroketter på. Du kan gå rett til slakteren som hovedsakelig selger kjøtt, men du kan også gå for to andre typer kroketter, «turruten» laget med chuck (€2,80 hver) og «kitanozaka» laget med magert biff (€2,20) . . Klart det ikke er cubansk, men du trenger i det minste ikke vente år før du spiser det…

