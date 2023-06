45 % av mennene sier at de kan oppdage denne delen av en kvinnes kropp når den ikke er der

Har du noen gang hørt om nubis, denne delen av kvinnekroppen? Nei? Vel, det er normalt fordi det ikke er det. Imidlertid fant en fersk undersøkelse utført av Savannah for forlaget HarperCollins at 45 % av unge briter ikke tror det.

Hvis denne informasjonen får deg til å le, beviser denne erfaringen at den yngre generasjonen lider av et stort gap innen seksualundervisning. Dessuten er kvinner også berørt av denne observasjonen, ettersom 31 % av dem sa at de også kjenner Nubis. Undersøkelsen avdekker også at de fleste av de spurte ungdommene føler at spørsmålene deres ikke blir besvart innen seksualundervisningskurs. Mer enn halvparten innrømmer at de ikke har hatt en seriøs samtale om emnet.

Disse hullene i seksualundervisningen har blitt forverret med nylige pandemier. Restriksjoner gjør at unge i mindre grad går ut og skaper egne opplevelser. Dermed kan helsetiltak ha forstyrret unges forhold til seksualitet og forsinket deres inntreden på feltet. Det er nå godt forstått hvorfor noen unge mennesker trodde at Nubis faktisk eksisterte …