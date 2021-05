5 fatale CV-feil: påvirkere

Utseende teller

Et feilstavet CV, skrevet på billig papir eller med kaffeflekker, gir ikke et godt førsteinntrykk. Gå gjennom alt og la noen venner lese teksten. Uforsiktig og stavefeil kan sende søknaden og CVen din til søpla raskere enn du tror.

Ikke bare skriv om jobboppgavene dine

Ikke bruk all din plass til lange beskrivelser av plikter og ansvar. Vis i stedet hva din rolle var og hvordan du gjorde det best. Spør deg selv hvilke problemer og utfordringer du har møtt og hvordan du håndterte dem. Vær resultatorientert og vis hva selskapet tjente på din innsats.

For lang eller for kort

Du hører ofte at en CV bare skal ha en side, men fremfor alt handler det om å gi meningsfylt opplevelse. Du bør ikke slette viktig informasjon om deg selv bare fordi du ikke har mer plass, men du bør heller ikke fylle gapet med ubetydelighet.

CVGuru, Norges ledende CV-hjelpetjeneste, sier i et intervju at omtrent to sider er den ideelle lengden på en CV, da den lar deg inkludere all den mest relevante informasjonen og forkaste detaljene som er unødvendige.

Irrelevant informasjon

Ikke ta med irrelevant informasjon om hobbyene dine hvis de ikke har noe med arbeid eller oppgaver å gjøre. Hvis du leter etter arbeid i en kunstbutikk, kan det være greit å skrive at interessene dine er kunst og portrettmaleri, men hvis du leter etter annet arbeid utenfor dette feltet, ikke ta med disse interessene.

Som jeg nevnte i en artikkel om lykkes med digital markedsføringÅ rette innsatsen mot et bestemt mål vil gi deg bedre resultater enn å skyte for mye. Det samme gjelder å skrive en CV; skriv bare om hva som gjelder type stilling du søker på.

Kronologisk rekkefølge

Bruk omvendt kronologisk rekkefølge når du fullfører erfaringer og utdannelse, slik at din egen utvikling er tydelig. Hvis du ikke har bestemt deg for en konkret måte å strukturere din CV på, for eksempel å sette din erfaring i kronologisk rekkefølge, vil rekruttereren ofte se dette og kanskje føle at du ikke er systematisk i arbeidet ditt.

Hvis du er nyutdannet, kan du skrive utdannelsen din først, slik du vil fremheve dette.

Skrevet 23. mai 2021