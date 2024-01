5 forretningsnyheter å huske denne fredag ​​morgen (Houthiene, Eiendomsgjeld, AI, Livret A, Norge)

Spenninger i Rødehavet: Houthier garanterer «sikker passasje» for russiske og kinesiske båter

Jemens Houthi-opprørere, som hindrer maritim trafikk i Rødehavet, vil garantere «sikker passasje» til kinesiske og russiske skip langs den strategiske ruten, sa en av deres ledere til den russiske dagsavisen Izvestia fredag.

Eiendomslån: Gjennomsnittsrenten har eksplodert siden 2009

I følge beregninger fra CSA/Credit Logement Observatory nådde gjennomsnittsrenten på eiendomslån et platå på 4,20 % i fjerde kvartal 2023, mens antall utstedte lån fortsatte å synke.

Kunstig intelligens: Metaen går endelig inn i løpet

Meta (Facebook, Instagram) jobber med såkalt «generell» kunstig intelligens (AI), dvs. datasystemer med menneskelige kognitive evner, som OpenAI, som skapte ChatGPT. En kunngjøring som fornyer frykten drevet av denne teknologien, hvis konsept forblir urent.

Finansiering av sikkerhetsselskaper med Livret A: Christophe Plassard gir seg ikke

Horizons MP for Charente-Maritime satte i gang et fornyet angrep ved å fremme et lovforslag med sikte på å mobilisere deler av de utestående Livret A- og bærekraftig og solidarisk utvikling-kontoer for å støtte finansieringen av forsvarssektoren.

Norge: Miljøorganisasjoner stanser utnyttelsen av tre oljefelt

En norsk domstol gav torsdag medhold i to miljøorganisasjoner som ugyldiggjorde produksjonstillatelser for tre oljefelt, hvorav ett allerede er i drift. Uenig vurderer energiministeren en klage på vedtaket.

