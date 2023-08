5 gale patenter inneholdt av Apple

Som du vet, innleverer Apple hundrevis av nye patenter hvert år til det amerikanske patent- og varemerkekontoret. Mens noen fører til virkelig nye verktøy, er andre mer spennende eller kan gjøre deg stum.

iPhonen som blir en MacBook

Dette er kanskje en av Apples mest kjente patenter, som har vært under behandling siden 2017. I 6 år har Apple jobbet hardt med en «blåkopi» av MacBook er totalt blottet for RAM, lagring eller prosessor. Faktisk ville kilden til alle disse essensielle komponentene for riktig funksjon av datamaskinen være ingen ringere enn … iPhone.

Faktisk ville den ledede smarttelefonen gå inn i et tomt spor der styreflaten for øyeblikket sitter og koblet til datamaskinen for å gi den alt den trenger for å fungere.

Ideen ville være mer eller mindre lik det Samsung tilbyr med sin DeX-base, siden Apple gjerne vil bruke MacBook som skjerm for iPhone.

Et Apple Watch-bånd som strammer seg automatisk

Husker du de selvsnørende Nike-skoene fra Back to the Future 2? Det ser ut til at de har gitt ideer til Apple for en ny modell av armbånd for deres Apple Watch. Patentet går tilbake til 2017. Han også.

Nærmere bestemt vil klokken være basert på alle slags biometriske data samlet inn takket være sensorene. Når brukeren ønsker det, kan de automatisk justere armbåndet rundt håndleddet ved å trykke på urskiven. Målet vil derfor være å justere lukkingen av armbåndet til nærmeste millimeter for å garantere optimal komfort for brukeren.

«I mange utførelsesformer kan en strammer forbundet med en bærbar elektronisk enhet styre en eller flere aktuatorer som er mekanisk koblet til huset eller til et bånd festet til den bærbare elektroniske enheten.»beskriver Apple i sitt patent.

Hindre brukeren fra å ta opp under en konsert

Hvem vet, du vil aldri finne deg selv i den vanskelige situasjonen å ikke se en konsert i det hele tatt på grunn av alle smarttelefonfansen viftet for å filme begivenheten? En veldig ubehagelig situasjon, spesielt når du ser den noen ganger veldig høye prisen som noen er villige til å betale for å møte idolet sitt ansikt til ansikt.

Vi fortalte deg allerede om det i 2016, men Apple ville jobbe hardt med en innovasjon basert på infrarød utsendelse av en sender installert på toppen av scenen. Dette ville sende et signal til iPhone som hindrer kameraet i å fungere og derfor filmer de to timene med konserten.

Et alt-i-ett datamaskintastatur

Gjennom årene har produsenter av stasjonære datamaskiner kommet med imponerende innovasjoner for å redusere plassen de tar opp i interiøret vårt. Fra et tårn som nå ikke er større enn et Wi-Fi-modem til alt-i-ett-skjermen på iMacs, blir stasjonære datamaskiner mer diskrete.

I 2020 ønsket Apple å skyve glidebryteren enda lenger, på en ganske merkelig måte sidenet patent refererer til… et alt-i-ett-tastatur. Alt ville være integrert i det, fra hovedkortet til lagring og RAM. «Å overføre en stasjonær datamaskin kan være upraktisk, ubehagelig og vanskelig, spesielt når det gjentas ofte»Apple påpeker i sitt patent.

Interessen kan diskuteres, siden hvis du ønsker å transportere datamaskinen, vil du raskere velge en MacBook enn for en iMac. I tillegg, med dette patentet er kjøp av en skjerm obligatorisk.

En iPhone ostehøvel

Dette kan være en av de merkeligste patentene Apple noen gang har innlevert. «Ostehøvel»-designet fungerer spesielt godt på Mac Pro, og det ser ut til at Apple i 2022 ønsket å overføre det til et annet flaggskipprodukt i sitt utvalg: iPhone.

«Hvordan?», vil du spørre oss. I kantene av iPhone ville Apple ha vurdert å bytte ut aluminiumet med en fasade laget av hull. Denne nye tredimensjonale fasaden «kan inkludere kroppen som definerer et første mønster av første hulrom som strekker seg inn i kroppen fra den første overflaten og kroppen som definerer et andre mønster av andre hulrom som strekker seg inn i kroppen fra den første overflaten.» andre overflate», forklarer Apple forvirrende. i patentet hans.

En slik design vil være fordelaktig for iPhone, ifølge Apple. I hvilken forstand vet vi ikke. Apple må være veldig overbevisende hvis de har til hensikt å gi ut en slik smarttelefon i løpet av de neste årene.

