5 grunner til å kjøpe premium elektrisk SUV

Audi fortsetter sin fornemme inntreden i elbilsegmentet med Q4 e-tron-serien. Med disse kompakte, stilige og komfortable SUV-ene fanger det tyske merket essensen av motoriske følelser, og tilbyr optimal ytelse og mer innovative tjenester enn noen gang før.

Glatt og fengende design

Audi Q4 e-tron legemliggjør den perfekte fusjonen mellom det dristige konseptet som ble presentert av merket i 2019 i Genève og standardversjonen.

Slanke, strømlinjeformede linjer foran, kraftig og aerodynamisk bak: Audi Q4 e-tron er en elektrisk SUV med personlighet. For et snev av individualitet er fire lyssignaturer tilgjengelig som ekstrautstyr, akkompagnert av en dynamisk lyssekvens ved opplåsing. Ved å velge mellom en rekke metalliske farger og flere kantmønstre kan du tilpasse utseendet for et unikt utseende.

Med en lengde på 4.590 mm, en bredde på 1.865 mm og en høyde på 1.613 mm faller Audi Q4 e-tron inn i det kompakte SUV-segmentet. Den kompletteres av coupémodellen Audi Q4 e-tron Sportback. Sistnevnte modell har en uttrykksfull bakre ende med en støtfanger diffuser med den opplyste «e-tron»-logoen i midten. Den bakre spoileren gir den et selvsikkert, sporty utseende.

En spennende og dynamisk SUV

Audi Q4 e-tron og dens Sportback-versjon arver Volkswagen-konsernets MEB-arkitektur. Begge alternativene kommer med tre motorer. Mens basisversjonen, 40 e-tron, er utstyrt med en enkeltmotor integrert i bakakselen med 204 hk, velger 45 og 50 e-tron-versjonene firehjulsdrift via to motorer som akkumulerer henholdsvis 265 og 50 hk. 299 hestekrefter.

Fornemmelsene er tydelig til stede, med akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 6,1 sekunder for den mest effektive versjonen.

Sannheten er at makt ikke ofrer uavhengighet. Med en kapasitet på 82 kWh, inkludert 77 kWh nyttig, kan batteriet reise opptil 541 km avhengig av hvilken versjon som er valgt.

versjoner 40 etron 45 etron 50 etron makt 204 hk – 150 kW 265 hk – 195 kW 299 hk – 220 kW Ektemann 310 Nm 460 Nm 460 Nm flytter inn lønner seg Grunnleggende Grunnleggende topphastighet 160 km/t 180 km/t 180 km/t 0 – 100 km/t 8,5 sekunder 6,9 sekunder 6,1 sekunder batteri (nyttig) 77 kWh 77 kWh 77 kWh Maksimal WLTP-uavhengighet 529 – 541 km 505 – 516 km 496 – 510 km

Godt å vite: Takket være mer detaljert aerodynamikk har Sportback-versjonen litt lengre rekkevidde.

Frakt uten kompromiss

Ved å designe elektriske familiebiler har merket med Four Rings satset stort på allsidighet. I tillegg til 11 kW innebygd superlader, inkluderer Audi Q4 e-tron en hurtigenhet med en effekt på opptil 135 kW for hurtigstasjoner. Resultatet: med redusert ladetid fra 5 til 80 % til 29 minutter, vil lange avstander aldri være et problem!

Den gratis myAudi-mobilappen gjør livet enklere for brukerne ved å integrere en ruteplanlegger som tar hensyn til ladestasjoner, samt en varslingsenhet som informerer brukeren når bilen er tilstrekkelig ladet.

Audi Cargo Service: Ubegrenset mobilitet Med Audi Charging vil det ikke være noe problem å reise på tvers av Europa med elbil. Dette interoperable merket gir tilgang til mer enn 400 000 ladepunkter i 27 europeiske land, inkludert Frankrike. Hvis du er en av de store aktørene, kan du også velge en abonnementsformel som lar deg få tilgang til ekspressterminalene til Ionity-nettverket til spesielt gunstige priser.

Genialt utstyr

Interiøret i Audi Q4 e-tron inneholder juvelene av luksus og innovasjon. Som ekstrautstyr leverer premium SONOS-lydsystemet eksepsjonell lydkvalitet gjennom ti høyytelseshøyttalere. På ratteikene gjør taktile overflater det enkelt å navigere mellom funksjoner med bare et fingerknips, uten å miste veien av syne.

Når det gjelder oppbevaring, gir den romslige bagasjerommet på 520 liter (1.490 liter med nedfelte bakseter) god lastekapasitet. Sportback-modellen tilbyr ekstra oppbevaringsløsninger, med en dedikert innvendig plass på 24,8 liter.

Tjenester som kobler deg til verden

I den elektriske SUV-en fra Audi stopper lidenskapen aldri ved rattet. De tilkoblede tjenestene i Audi Q4 e-tron danner en unik kobling mellom føreren og veien. Det innovative navigasjonssystemet har et head-up-display med utvidet virkelighet som viser hastighet, retning og nøkkelinformasjon rett foran øynene til sjåføren.

Valgfrie Audi Connect-tjenester tilbyr MMI-navigasjon, som inkluderer trafikkforhold i sanntid, og Amazons virtuelle Alexa-assistent. Sjåfører kan dermed administrere kalenderen eller handlelisten med stemmen, men de kan også styre kompatible smarthusenheter direkte fra bilen.

