5 idiotsikre tips for å sakte (men sikkert) komme tilbake i spillet

Når vi sitter bak en datamaskin hele dagen, oppmuntrer det hektiske tempoet i moderne liv oss til å bevege oss mindre. En nedgang i aktivitet påvirker uunngåelig helsen vår. Hvis du blir fort andpusten mens du er på opptur, er her noen tips for å få deg tilbake i spillet med letthet.

1 – Start med ett minutt om dagen

Trener du i to timer og begynner å komme deg, blir du fort kvalm. Begynn i stedet med å spille ett minutts spill om dagen, den perfekte løsningen når du har en travel timeplan. Her er noen eksempler på øvelser du kan gjøre på et minutt: KnebøyBenk Dips, Konvolutt, hoppende knekt… ingen mangel på ideer! Du kan endre det hver dag, slik at du ikke faller inn i en kjedelig rutine. Ved gradvis å gå tilbake til trening kan skader også unngås. Etter noen dager eller uker kan du forlenge varigheten av treningen, alltid lytte til kroppen din.

2 – Velg handlingen du ønsker

Hater du å løpe? Ikke start et maraton, for du vil ikke holde ut. Ta et valg for å holde deg motivert og ikke bli lei av spillet Aktiviteten som passer deg Og du nyter. Begrepet nytelse er veldig viktig i sportsaktiviteter. Hvis du ikke aner, nettsted Sport for alle Ta en test for å finne den aktiviteten som passer best for deg.

3 – Planlegg tid i dagboken din

Legg til øktene dine for å gå tilbake til spillet i standardmodus Dagbok. Blokker ut 30-minutters økter hver dag for å veksle mellom trening og hvile. Selv om timeplanen din bare gir deg 15 minutter fritid om dagen, sett den av til treningen din. Ved å stappe vanlige økter inn i dagboken din varer du lenger.

4 – Ikke hopp over måltider

Hvis du går tilbake til trening med målet om å gå ned i vekt, ikke forvent å gå ned raskt. Du trenger imidlertid ikke sulte deg selv for å nå målene dine. «Fremfor alt bør du ikke trene på tom mage., insisterer ernæringsfysiologer. Etter trening trenger musklene aminosyrer, derfor anbefales det å spise Liten matbit Etter treningen, spis fruktskiver som yoghurt eller fullkorn (mandler, cashewnøtter eller valnøtter).

5 – Varm godt

Det er viktig å starte og avslutte godt for å unngå skader varmer opp. Før du starter idrettsøkten, vekk musklene med et kort 2-minutters skritt. Forleng deretter til hodet, brystet, armene, bena, hendene og føttene. Husk å varme opp musklene, men slapp av leddene. Avhengig av sporten du trener for, må noen muskler varmes opp mer enn andre. Hvis du ikke er sikker på om du gjør det riktig, her er en video som hjelper deg å varme opp på 5 minutter. Ikke glem å gjøre dette etter idrettsøkten din: det vil forhindre deg fra smerter.