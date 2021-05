5 kreative måter å prøve norsk brunost på

Norge elsker brunost, men noen nordmenn begynner å eksperimentere med nye måter å glede seg over … [+] Tradisjonell mat. Getty



Blant vanlige reisende til Norge er norsk brunost en splittende mat. En del av problemet er at denne bestemte, søte nysgjerrigheten vanligvis plasseres i en hotellfrokostbuffé ved siden av Jorlsberg, og lurer betrakteren til å tro at den smaker som en vanlig ost.

Men det er måter å få mest mulig ut av brunosts unike egenskaperBrunost Hold deg unna frokostbordet på norsk. Nordmenn spiser vanligvis brunostskiver på sprøstekt brød eller Med en vaffel, Men det er andre kreative måter å prøve dette på Ikon for norsk mat.

Når du prøver noen av disse, må du huske at valget av brunost kan påvirke smaken. Mest tilgjengelig – TINE Goodbrandstall– Kombinerer geitemelk og kumelk for mild smak. Hvis du liker skarp smak, kan du velge en geitemelk-type Ekte geitost.

Norsk brunost eller brunost er en fleksibel matlagingsingrediens. Det kan legges til mange delikatesser … [+] Mat. Getty



I en saus

Hvis du liker å legge Worcestershire saus til biff saus, kan dette fungere for deg. En liten brunost smelter til en kremet, deilig saus som gir et avrundet akkompagnement til spillet, men det kan gjøre en jobb Generell saus Til og med.

Alternativt kan du prøve å koke brunosten med kondensert melk for en smakfull vri Karamelsaus. Det passer bra med pannekaker og iskrem.

I en gryte

Av samme grunner som velsmakende saus, passer brunost godt sammen med en bolle. I Norge kan du finne brun ost tilsatt til reinsdyrstuing, som til og med kan fungere med biff.

Søt melk En jegers gryterettoppskrift følger med en ringende erkjennelse: “Brunostsausen er fantastisk. Jeg moser alltid potetsausen min for å suge så mye jeg kan.”

I eplepai

For en skandinavisk vri på en klassisk eplepai, legg en epleskive på toppen. Mandler og brunost Fylling. Alternativt kan du drysse i en lettbrun brunostskål før du steker, eller legge brunoststykker oppå en butikkpose hvis du vil tilfredsstille nysgjerrigheten din.

I pizza

Det store amerikanske amerikanske amerikansk samfunn sørger for at Brunost er tilgjengelig i noen amerikanske butikker. Likevel skyldtes de norske fabrikkene fra et annet sted endrede produksjonsplaner.

Etterspørselen fra Sør-Korea har økt, blant annet takket være den entusiastiske trenden med å bruke malt ost En pizza toppet. “Landet vårt har en sterk tradisjon for å kombinere søte og smakfulle smaker,” sa Heesuk Shin fra Korea Dairy. N.R.K..

I mac og ost

Takk til London Scondicition Til den siste inspirasjonen. I følge en skandinavisk kafé er nøkkelen til en vellykket ‘Mac and Brunost’-rett å erstatte bare en tredjedel av sedertre med brunost, ellers vil den sterke smaken vinne over den ellers milde smaksmaten.