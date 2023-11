5 lite kjente, men praktiske funksjoner på YouTube

Som alle andre bruker du YouTube, men kjenner du alle funksjonene? Her er fem mindre kjente aspekter ved YouTube.

Skriv tekst fra video

Det kan være noen grunner til at du bør lese teksten i videoen. Enten du vil transkribere eller lese teksten i en videoartikkel når du har lyst og i ditt eget tempo, trenger du ikke å lese undertekster for å få tilgang til en videotranskripsjon.

Du må se videoen din på en datamaskin for å få transkripsjonen. Ved siden av «Del» og «Last ned»-knappene finner du et symbol med tre prikker som indikerer flere alternativer. Klikk på den og du vil finne et alternativ for å se transkripsjonen til høyre for videoen.

Del en YouTube-lenke som åpnes direkte på et bestemt tidspunkt i videoen

Du vil kanskje vise vennene dine et bestemt øyeblikk i en video, eller du vil kanskje gjenoppdage det bestemte øyeblikket i fremtiden. Det er mange grunner til at du kanskje vil bruke denne funksjonen, og selv om den faktisk er ganske åpenbar, blir den ofte oversett på grunn av dens uklarhet.

Faktisk, når du klikker på «Del»-knappen under videoen, kan du krysse av for «Start ved»-alternativet, som lar deg få en ny versjon av URL-en som starter på ønsket tidspunkt. Bedre: Du kan velge et annet øyeblikk, for eksempel noen sekunder før øyeblikket, for å opprettholde litt kontekst.

Generelt, for å åpne en video fra et bestemt øyeblikk fra en URL, må du legge til «&t=» på slutten av den med antall sekunder i videoen (limt inn i URL-en uten mellomrom).

Det er fortsatt en tredje metode, som innebærer å høyreklikke mens du holder musen over videoen, og deretter klikke på «Kopier video-URL fra dette klippet».

Dessverre er dette alternativet kun tilgjengelig på PC.

Endre videospråk

Hvis den ikke er gyldig på alle videoer, har denne funksjonaliteten vært integrert i flere måneder og begynner å bli sett mer og mer. YouTube lar skapere dubbe videoen sin til flere språk og integrere flere lydspor. Du har sikkert allerede kommet over en fransk video fra en tilsynelatende engelsktalende YouTuber.

Hvis du vil endre språket på videoen, om mulig, finn muligheten i innstillingene (lite gir) og klikk på alternativet «Lydspor».

Merk at det er svært sjelden å finne flerspråklige YouTube-videoer, selv om det svært kontroversielle YouTube-selskapet Mr. Beast har byttet til det. Når det er sagt, er det ikke for alle å betale en dubber eller dubbe videoen din på et annet språk.

Se YouTube i «Begrenset»-modus

Hvis dette filteret kan ha en følelse av sensur og diskresjon, må det erkjennes at det er effektivt. Spesielt hvis du vil se videoen uten å bli sittende fast i kommentarfeltet.

Begrenset modus er faktisk en YouTube-modus som har to hovedeffekter: slett kommentarer og «filtrer» videoer for å fjerne emner som anses som sensitive.

Dessverre vil dette få deg til å miste et visst antall videoer som kan interessere deg og gi YouTube-opplevelsen din en litt kjedelig side. Derfor anbefaler vi ikke å la den være aktiv hele tiden. Men noen ganger kan det ha sin interesse.

For å få tilgang til det er det veldig enkelt. Klikk på profilikonet ditt (på datamaskinen) og du vil finne alternativet for å aktivere begrenset modus i listen.

På en smarttelefon finner du Begrenset modus i «Generelle innstillinger» i Innstillinger-menyen, som du får tilgang til ved å trykke på profilikonet ditt.

Del videoklipp

Det er en funksjon som ikke alltid fungerer, men som ville vært fin. Du har sannsynligvis allerede sett det sakseformede «klipp»-ikonet når du har vandret rundt på YouTube (det er ikke alltid tilgjengelig, det avhenger av videoene).

Ellers kan du finne den på datamaskinen din i de tre små prikkene ved siden av «Last ned»-knappen. I motsetning til hva du kanskje tror, ​​er ikke dette en premium-funksjon og er gratis å bruke.

Klikk på ikonet, velg utdraget, start og slutt, gi det et navn, og det er det! Du kan dele bestemte deler av videoen med hvem som helst. Ligner på funksjoner som lar deg dele en URL som starter på et bestemt tidspunkt, men med litt mer fleksibilitet og presisjon.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys og Instagram, slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.

Få de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere Vår kanal.