5 nyheter du aldri bør gå glipp av denne uken

Gigafest Tesla

Denne lørdagen 9. oktober, Tesla Berlin feiret lanseringen av sin første europeiske Gigafactory. For anledningen har produsenten gjort nettstedet til et ekte Disneyland for voksne, og tilbyr mange attraksjoner, men også og fremfor alt et besøk til fabrikken og de forskjellige produksjonsstasjonene. Til tross for denne festlige hendelsen, er Tesla fortsatt ikke autorisert til å begynne å produsere biler. Elon Musk håper å få grønt lys fra tyske myndigheter i november.

Samme dag ble organisert i Dijon for den første Tesla Owners Day, en nasjonal begivenhet som samler eiere av merket. Totalt ble 300 mennesker og 140 Tesla samlet for utgaven 2021. I programmet: en dragracebane, et elektrisk sete, konferanser og tilstedeværelsen av Tesla -team som kom for å teste den nye modellen Y. En virkelig suksess for Tesla Owners Club of France, ungdomsforeningen som arrangerer arrangementet!

Renault Master Hydrogen avslører seg selv

Den første modellen fra HYVIA, et joint venture som ble dannet i begynnelsen av året av Renault og Plug Power, avslører den nye hydrogenmesteren et teknisk ark.

Med samme tekniske grunnlag som den elektriske versjonen, kombinerer denne hydrogenversjonen av Renaults store lastebil et 33kWh batteri og en 30kW brenselcelle som fungerer som en rekkeviddeforlenger. Den leveres av 4 hydrogentanker plassert direkte på taket, noe som gjør det mulig å øke den totale autonomien til 500 km.

Den nye Renault Master produsert i Frankrike og drevet av hydrogen vil bli lansert i 2022.

Elektrisitet er billigere enn bensin

I motsetning til hva man skulle tro, koster en elbil ikke mer enn en termisk modell. Dette bekreftes også av den nylige studien publisert av LeasePlan som fant at elektrisk kraft nå er billigere enn bensin og diesel i de fleste europeiske land.

Således i Frankrike, ved å inkludere den opprinnelige kjøpesummen, er den totale kostnaden for å eie et mellomstort elektrisk kjøretøy estimert til 899 €/måned. Dette er lavere enn en bensin- eller dieselbil med månedlige utbetalinger på over € 1000. Vi lar deg beregne potensielle besparelser over flere år. Hva overbeviser deg om å gå elektrisk? Fortell oss i kommentarene.

Snart er slutten på merker i Ionity

Plug & Charge -funksjonen tar sikte på å gjøre livet lettere for brukere av elektriske kjøretøyer, og er nå tilgjengelig i utkanten av Ionity -nettverket. Praktisk sett er det bare å koble bilen til stasjonen for å starte lading. Ingen merke eller bankkort kreves. Brukeren blir gjenkjent direkte og kan bli fakturert automatisk via ladekabelen.

Leverings- og ladefunksjonen bør bli mer demokratisk i årene som kommer. Advarsel: For at den skal fungere, må den også være aktivert på siden av kjøretøyet. For øyeblikket er det bare noen få modeller som tilbyr det.

Renault Megane electric: forhåndsbestillinger er åpne

Den nye elbilen Megane i sin endelige versjon ble avslørt i begynnelsen av september på München Motor Show, hvor den landet i den elektroniske konfiguratoren fra Renault. Så den tilbyr to valg av motorer og batterier og tre utførelsesnivåer.

Renault Megane elbil er produsert i Frankrike, leveranser starter i 2022.