5 overraskende måter å bruke Excel på

Excel er et veldig praktisk verktøy, men du trenger ikke finne mange bruksområder for det, bortsett fra…

En interaktiv kalender

Selv om det er mange kalenderapplikasjoner på smarttelefoner og datamaskiner, er ideen om å lage en kalender i Excel ikke uten interesse. Faktisk vil du ikke bare kunne administrere kalenderens lesbarhet med en bestemt fargekode, men du vil også ha muligheten til å tilpasse kalenderen din på en måte som passer perfekt til dine behov.

Alt du trenger er å lage en kalender ved å bruke boksene i regnearket og litt kunnskap om Excel-formler for å behandle informasjonen du ønsker.

Kunst

Tatsuo Horiuchi er en kunstner, men arbeidsverktøyet hans er Excel. Men ved første øyekast kan Microsofts regnearksystem være vanskelig å gjenkjenne. Hemmeligheten hans? Excels «AutoFormats»-funksjon. Ved å legge dem oppå hverandre lager han virkelig fargerike trykk. Hvis det er usannsynlig at du oppnår samme resultat, hvorfor ikke prøve likevel?

Spill er…komplisert noen ganger

Excel, med sin funksjonelle struktur, kan sammenlignes med et veldig grunnleggende programmeringsspråk. Så hvorfor ikke kodespill? Blant de enkleste typene er Excel flott for å løse Sudokus og lage nye rutenett! På enkel måte finner vi tic-tac-toe, som er for lett å kode eller monotont. Men hvis du leter etter en større utfordring, hvorfor ikke prøve den Arena.XSLM ? Dette imponerende prosjektet er et rollespill som kjører helt i Excel, og du vil møte nesten 2000 fiender på forskjellige nivåer av spillet.

Personlig gratulasjonskort

Med sine funksjoner lar Excel deg gjøre mange ting, inkludert små animasjoner for de som vet litt om deg. Hvorfor ikke dra nytte av alt dette til å lage et gratulasjonskort? Ved å bruke bokser (eller automatiske former som Tatsuo Horiuchu), kan du enkelt lage en liten tegning med festlige temaer, og deretter sende en liten melding til dine kjære med effekten av ditt valg.

En huskeliste

Ikke like morsomt som andre alternativer, men likevel praktisk. Hvis vi ikke teller oppgavelisten lenger, har de noen ganger de mest overraskende feilene. Men vet du hva som (vanligvis) mangler? Microsoft Excel! Det er mange forhåndslagde «maler» tilgjengelig på Internett, men du kan lage ditt eget prosjekt, best tilpasset dine behov…

