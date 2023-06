5 personer mistet livet i en ubåt som ble savnet i Atlanterhavet

På sin side kunngjorde den amerikanske kystvaktens kontreadmiral John Mager at «avfallsfeltet» som ble oppdaget av søkeroboter nær det mytiske vraket, på en dybde på rundt 4000 meter, var «forenlig med en katastrofal eksplosjon» av ubåten. Under en pressekonferanse i Boston på nordøstkysten av USA.

Sjefen for OceanGate, amerikaneren Stockton Rush, var om bord i ubåten Titan, en velstående britisk forretningsmann Hamish Harding (58), en tidligere dykker og sjøsoldat, franskmannen Paul-Henri Narcolet (77) – «Mr. Titanic» -, og presidenten i Pakistan Shahjata Dawood (48) og sønnen Suleman (19) – begge britiske statsborgere.

«Ekte oppdagere»

«Disse mennene var ekte oppdagere som delte en eventyrlyst og en dyp lidenskap for å utforske og beskytte planetens hav,» roste OceanGate og la til: «Jeg beklager tapet av liv.»

Kystvakten, som leder det internasjonale søketeamet, kunngjorde på Twitter i ettermiddag at et felt med rusk var funnet i et undervannsrobot «søkeområde» nær Titanic, det ikoniske cruiseskipet som sank for 111 år siden. kysten av USA og Canada.

Kontreadmiral Mauger uttrykte sine «oppriktige kondolanser» til familiene til de savnede.

På London-siden, som mistet tre borgere, tok den britiske utenriksministeren James klokelig til Twitter for å sørge over de «triste nyhetene» og uttrykke sin regjerings «støtte» og «dypeste kondolanser» til familiene.

Islamabad sa også at det var følsomt overfor internasjonale forsøk på å lete etter nedsenkbare båten og de fem personene om bord, inkludert en pakistansk far og sønn.

Luftovervåking med C-130- eller B3-fly, skip utstyrt med undervannsroboter: Metoder brukt spesielt av amerikanske og kanadiske militære ankom torsdag morgen stedet for Polar Prince, en liten turistubåt. Dro avgårde på søndag.

Blant disse midlene er Atlante, et skip fra det franske forskningsinstituttet for utnyttelse av havet (IFRAMER). Den er utstyrt med ROV Victor 6000, en robot som er i stand til å dykke ned til vraket av Titanic, som er nesten 4000 meter dypt.

Mulig uaktsomhet

Titan, omtrent 6,5 meter lang, var forventet å dykke og dukke opp igjen syv timer senere søndag, men mistet kontakten mindre enn to timer etter at den lettet. Maskinen hadde en teoretisk autonomi på 96 timer i dykking.

Redningsmenn anslår at Titans passasjerer vil gå tom for oksygen klokken 11:08 GMT torsdag.

Onsdagens kunngjøring av undervannsstøydeteksjon av kanadiske P-3-fly vakte forhåpninger og en multinasjonal armada av redningsmenn ble sendt til stedet, med ukjent opprinnelse til lydene.

Overflatesøkeområdet er 20 000 kvadratkilometer.

Fra begynnelsen av forskningen ble informasjon som indikerte OceanGate avslørt angående mulig teknisk uaktsomhet av undervannsturismeenheten.

I følge en klage fra 2018 ble selskapets tidligere leder, David Lockridge, sparket etter å ha reist alvorlig tvil om ubåtens sikkerhet.

I følge denne tidligere direktøren for marine operasjoner er et koøye foran på enheten designet for å tåle trykket som oppleves på en dybde på 1300 m og ikke 4000 m.

For 250 000 dollar per sete utforsket passasjerene restene av en av det 20. århundres største maritime katastrofer.

I april 1912 sank Titanic etter å ha truffet et isfjell på sin jomfrureise, og drepte nesten 1500 passasjerer og mannskap.