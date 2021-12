5 spørsmål om James Webb, det største og kraftigste teleskopet som noen gang er sendt ut i verdensrommet

Astronomer har ventet i 30 år: James Webb-teleskopet er endelig klart til å nå stjernene, gå til universets opprinnelse og utforske jordlignende utenomjordiske planeter.

Den amerikanske romfartsorganisasjonens flaggskipteleskop vil følge i fotsporene til den legendariske Hubble. I følge NASAs kunngjøring på tirsdag er utgivelsen utsatt til 25. desember, så den bør finne sted denne lørdagen klokken 13.00 belgisk tid. Du kan følge videoen direkte gjennom NASAs YouTube-kanal.

En ingeniørjuvel som utforsker universet for rundt 13 milliarder år siden. Oversikt over de fem spørsmålene.

1. Hvordan ser det ut?

James Webb Telescope Ariane 5-raketten skal etter planen skytes opp lørdag 25. desember kl. 13.00, belgisk tid.



AFP



Midtpunktet er det største hovedspeilet, som måler 6,6 meter i diameter og består av 18 små, sekskantede speil. De er laget av beryllium og er belagt med gull for bedre å reflektere lys fanget fra fjerne deler av universet.

Laboratoriet har fire vitenskapelige instrumenter: bildeapparater og spektrometre for å ta bilder av universet, som bryter ned lys for å studere de kjemiske og fysiske egenskapene til de observerte objektene.

Glasset og verktøyene er beskyttet av en stor solskjerm, som består av fem overlappende lag. Store som en tennisbane, er de tynne som hår og er laget av en kaptein valgt for å tåle ekstreme temperaturer: den ene siden er over 110 C og den andre -235 C.

Om bord er også: en servicemodul med impuls- og kommunikasjonssystem … Totalt sett veier klokken tilsvarende en skolebuss.

2. Hvor skal han?

Dette teleskopet skal plasseres i bane 1,5 millioner kilometer fra jorden, som er fire ganger avstanden fra planeten vår til månen.

I motsetning til Hubble-teleskopet som gikk i bane rundt jorden, gikk James Webb i bane rundt solen. Den er dannet i konstant justering med solen og jorden, “bak” sistnevnte. Speilet hans vil hele tiden være på baksiden av stjernen vår.

Det tar omtrent en måned å nå dette stadiet som kalles Lagrange-punkt L2. På denne avstanden kan man ikke forvente arbeid med reparatører som Hubble.

3. Hvordan brukes den?

Fordi teleskopet var for stort til å passe inn i raketten, foldet det seg av seg selv. En teknisk kontroll som skaper den mest komplekse delen av oppdraget: utplasseringen i verdensrommet, den farligste NASA noensinne har forsøkt.

Cirka 30 minutter etter avgang gir kommunikasjonsantennen og solcellepanelene strøm til den.

Utplasseringen av Sun Wizard, som hittil hadde brettet seg som et trekkspill, ville begynne på den sjette dagen etter å ha passert månen. Dens tynne membraner styres av en kompleks mekanisme som består av 400 kuler og 400 meter kabel.

I den andre uken kommer endelig vrien på glasset.

Innenfor den endelige konfigurasjonen må instrumentene kalibreres og kalibreres, og speilene må justeres svært nøyaktig. Teleskopet skal være klart om seks måneder.

4. Hva skal han gjøre?

James Webb har to store vitenskapelige oppdrag med 50 % overvåkingstid. Utforsk først universets tidlige tider, noen hundre millioner år etter Big Bang. Forskere vil se på de første galaksene og de første stjernene …

Dens andre hovedoppgave er å studere utenomjordiske, det vil si planeter som kretser rundt andre stjerner enn vår sol, spesielt ved å studere deres atmosfærer.

Den store nyheten til James Webb er at han kun virker på nær- og mellominfrarøde stråler. Han kan se gjennom støvskyer som har lite infrarødt potensial, men som kan trenge gjennom navet, som hovedsakelig virker på synlig lys og ultrafiolett lys.

I vårt solsystem planlegges også de nærmeste observasjonene av Mars eller Europa, som Jupiters måne.

5. Når forventer vi det?

Prosjektet startet på 1990-tallet, og byggingen startet i 2004. Starten har blitt utsatt flere ganger, først i 2007, deretter i 2018 … spesielt på grunn av kompleksiteten i utviklingen.

Laboratoriet er et resultat av et massivt internasjonalt samarbeid og integrerer kanadiske og europeiske instrumenter. Mer enn 10 000 mennesker jobbet med prosjektet, og budsjettet eksploderte, og kostet til slutt rundt 10 milliarder dollar.

Den skal fungere i minst 5 år og over 10 år.