5 teknologiselskaper med klimanøytrale økonomiske konsepter

Teknologi er i stadig utvikling, og dette har ført til mange nyttige utviklinger. Moderne teknologi krever imidlertid enorme mengder energi for å fungere, og energiproduksjon resulterer vanligvis i produksjon av klimagasser.

Disse gassene utgjør en stor del av klimaendringene, og det er et problem som ikke lenger kan ignoreres. Heldigvis har mange store selskaper, for eksempel Amazon, Microsoft og FedEx, dem allerede Forekom The Climate Pledge, et initiativ som består av selskaper som lover å bli karbonnøytrale innen 2040.

For å få varig innvirkning må imidlertid selskapene utvikle og implementere innovative forretningskonsepter. Her er fem teknologiselskaper som allerede omfavner fornybare, klimanøytrale økonomiske konsepter.

5 teknologiselskaper med en forretningsmodell for en fornybar økonomi

bar klima

bar klima Det er en privat tjeneste som tilbys av Stripe, en gigant av betalings- og betalingsmarkedet. Dette arbeidet fokuserer på avkarbonisering, i tillegg til å utdanne publikum om de negative konsekvensene av karbonakkumulering, og måter å forhindre eller reversere det.

Med Stripe Climate kan selskaper finansiere prosjekter dedikert til dekarbonisering. Selskaper blir incentivert til å bli med i programmet som bruker en brøkdel av hver bidragsyters inntekt til å finansiere teknologier som har positive innvirkninger på jordens klima.

Deltakende selskaper får et grønt merke for å markere og signalisere deres innsats for å redde planeten til kunder og forretningspartnere. Dette prosjektet skaper en enkel mulighet for selskaper til aktivt å hjelpe planeten med minimal innsats.

Ecosia

Et annet selskap som bruker mye datakraft er Ecosia, en søkemotor basert i Berlin, Tyskland. Dette selskapet donerer 80 prosent av fortjenesten til ideelle organisasjoner som fokuserer på skogplanting, noe som betyr at denne søkemotoren prøver å kompensere for miljøpåvirkningen ved å plante trær.

Ecosia er CO2 -negativt og har plantet mer enn 130 millioner trær siden oppstarten. I oktober 2020 kjøpte Ecosia en eierandel på 20 prosent i debetkortselskapet Tricard, et MasterCard i tre, laget av kirsebærtre og bærekraftig flasker med bærekraftig investering, og investerer 80 prosent av overskuddet i skogplanting og klimarelaterte prosjekter.

se

Med stor etterspørsel etter energi over hele verden, fokuserer dette neste prosjektet på å møte den etterspørselen på en bærekraftig måte. se Det er et selskap som bruker en peer-to-peer (P2P) forretningslåneplattform for å lette solcelleprosjekter. Investorer kan finne et lån de vil investere i solenergi og bringe ren energi til fremvoksende markeder.

Selskapet har inngått samarbeid med lokale solpartnere for å distribuere og administrere produktene. Det er allerede mer enn 11 000 private investorer, og nye investorer kan starte med en investering på så lite som $ 25.

The Green Finance Corporation bruker sin markedsføring og fremhever mulighetene som tilbys av den grønne energisektoren. Ved å oppfordre investorer til å investere i solenergi for å levere bærekraftig energi, gjør Trine sitt for å legge til rette for en fornybar økonomi.

billioner

billioner Den tilbyr en blockchain-basert løsning som bringer et desentralisert nettverk designet for å lansere og administrere alle slags grønne digitale produkter. Dette hjelper selskaper og prosjektledere som er involvert i digital økonomi å redusere miljøpåvirkningen.

I tillegg tilbyr den et miljøvennlig alternativ til eksisterende økonomiske strukturer, spesielt innenfor Blockchain. Kort sagt betyr dette at Treelion muliggjør kapitalstrømmer for den grønne økonomien og opprettelsen av store grønne digitale økosystemer.

Selskapet planlegger også å tilby en one -stop -butikk for alle grønne økonomiske behov i den digitale miljøsektoren. Gjennom sitt engasjement for prosjektet og bekvemmeligheten av en desentralisert one-stop-butikk med miljøvennlig Blockchain-teknologi, presenterer Treelion seg som et interessant FinTech-selskap med fokus på bærekraft.

Nordlige data

Med den stadig økende etterspørselen etter datakraft, trengs flere og flere datasentre. Imidlertid krever High Performance Computing (HPC) datasentre en enorm mengde strøm for å kjøre, og det betyr vanligvis at datasentre verken er fornybare eller klimanøytrale.

Hva ble sagt, Nordlige data Den forfølger et innovativt konsept for å opprettholde energieffektivitet og klimanøytralitet med sine prosjekter. Det tyskbaserte selskapet er en leverandør av HPC-infrastrukturplattformer med fokus på bærekraft og klimanøytralitet. Selskapet bruker smarte energikonsepter for å tilby fornybare og bærekraftige HPC -løsninger gjennom sine datasentre.

Den utvikler høyteknologiske, modulære datasenterløsninger som er kostnadseffektive, lett skalerbare og skreddersydd for spesifikke HPC-applikasjoner. I tillegg har den fornybare og svært energieffektive datasentre kontrollert av kunstig intelligens i USA og europeiske land, som Nederland, Tyskland, Norge og Sverige. Nettstedene i Norge og Sverige drives utelukkende av fornybar energi, for eksempel lokale vannkraftverk.

avsluttende tanker

Disse selskapene viser at det er virkelig mange måter som teknologirelaterte selskaper kan ha en positiv innvirkning på miljøet. For at den globale økonomien skal bli fornybar, må andre følge etter.