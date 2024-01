5 ting du ikke bør gjøre på treningssenteret

Av Lauren Choukiasian

Hvis den gode løsningen din er mer sport, har du definitivt fått et treningsmedlemskap.

Enten du er ny på treningssenteret eller har gått en stund, er det implisitte regler som enhver idrettsutøver bør kjenne til. Disse handler om din respekt for andre, men ikke å overskride grensene for ditt eget personlige velvære. Tross alt, hvis du går på treningsstudio, er det for å trene og føle deg bra… og du kan like gjerne gjøre det riktig!

Ikke gjør på treningssenteret

Hvis du er syk, hold deg hjemme. For ikke å snakke om at du risikerer å smitte andre, og du må nok hvile.

«Hvis du føler for det, kan du alltids gå en tur eller løpe», foreslår Timo Klein, intervjuet av L'Essentiel.

Når du går på treningsstudio, bør du sette deg fornuftige mål og justere dem underveis. Hvis du for eksempel løfter en tung last for raskt, kan du skade deg selv alvorlig.

Slipp vektene til gulvet

Dette er en av de tingene som irriterer andre mennesker i rommet mest: når noen faller voldsomt ned på gulvet. Den bråker mye og blir fort irriterende.

La vektene trekke

Når du er ferdig med vekter eller annet utstyr, legg dem bort. Hvis dette høres logisk ut, er det åpenbart ikke alle som er integrert i treningsstudioet.

Å ikke respektere andres grenser

For eksempel, når vi er midt i en treningsøkt, kommer vi ikke til å spørre om noen er nesten ferdige med maskinen, vi kommer til å vente på at de er ferdige med serien. Vi skal ikke tilfeldig gi uoppfordrede råd, som kan bli tatt veldig dårlig.