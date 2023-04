5 tips for rengjøring av Mac-skjermen

Å rengjøre skjermen regelmessig er et viktig skritt. Med disse 5 tipsene kan du unngå smuss og støv som kan påvirke skarpheten og levetiden.

Vi glemmer ofte, men en ren skjerm kan bedre beskytte øynene dine mot refleksjoner og gjenskinn. Det er imidlertid viktig å ta vare på skjermen med passende produkter og bruke milde bevegelser for å unngå skade.

Vi skal gi deg 5 tips for å rengjøre dataskjermen og holde den i så god stand som mulig.

Tips #1: Bruk en tørr klut

Det første tipset er å gni skjermen forsiktig i sirkulære bevegelser med en tørr mikrofiberklut. Bruk jevnt trykk uten å trykke for hardt. Det kan ta fem minutter å skrubbe skjermen for å fjerne alle fingeravtrykk og flekker.

For å unngå å berøre skjermen og lage nye flekker, hold gjerne skjermen oppe eller med tastaturet.

Tips 2: Bruk en fuktig klut

Det andre tipset er å bruke en myk klut fuktet med vann. Vær forsiktig så du ikke bruker en klut som er for våt, da dette vil føre til at vann lekker inn i systemet og forårsaker alvorlig skade.

Vurder å bruke destillert vann i stedet for vann fra springen, siden vann fra springen inneholder ledende mineraler som kan føre til kortslutninger. Unngå å spraye vann direkte på skjermen, noe som øker risikoen for at vann kommer inn i maskinen.

Tips #3: Bruk et passende rengjøringsmiddel

Et tredje tips er å bruke rengjøringsmidler designet for LCD-skjermer. Det er viktig å spraye produktet på stoffet i stedet for direkte på skjermen. Dette er for å hindre at væske kommer inn i noen åpninger i motoren og forårsaker kortslutninger.

Generelle rengjøringsprodukter, alkoholbaserte, blekemidler, aerosol-, løsemidler eller slipende produkter bør unngås. Faktisk kan de forårsake alvorlig skade på skjermen eller til og med ødelegge den.

Tips nummer 4: Bruk spesialservietter

Et fjerde tips er å bruke kluter spesialdesignet for rengjøring av LCD- eller plasmaskjermer. Disse kluter har nok produkt til å rengjøre skjermen uten å bli våt.

Det er viktig å sjekke at serviettene ikke inneholder alkohol, da dette kan skade skjermen. Det er nødvendig å gjøre små sirkulære bevegelser og gni skjermen. Hold alt konstant trykk, men uten å trykke for hardt.

Tips nummer 5: Hva du ikke bør gjøre

Det er viktig å unngå slipende kluter, frotté, tørkepapir og produkter som inneholder aceton. Produkter som vindusvaskere, husholdningsvaskemidler, aerosoler, løsemidler, ammoniakk og slipemidler eller produkter som inneholder hydrogenperoksid bør også unngås for rengjøring av skjermen.

Vær forsiktig så du ikke sprayer rengjøringsproduktet direkte på skjermen eller passerer en klut gjennom enhetens åpninger. Ikke slå på eller koble til datamaskinen mens du rengjør. gjøre det sant Lukket. Denne lille bevegelsen kan bidra til å unngå skade på komponenter og risiko for elektrisk støt.

Konklusjon

Kort sagt, det er viktig å rengjøre MacBook-skjermen regelmessig for å unngå støv, fingeravtrykk og flekker. For å rengjøre skjermen på en sikker måte, anbefaler vi å bruke en tørr eller vannfuktet myk mikrofiberklut eller et rengjøringsmiddel beregnet for LCD-skjermer.

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.