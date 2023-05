5 triks å vite om YouTube

Trodde du at YouTube ikke lenger hadde hemmeligheter for deg? Vel, tenk om igjen. Den mest kjente videovertssiden er full av nyttige og sjeldent omtalte funksjoner.

Det er ingen tidsbegrensning for videoer som legges ut på YouTube. Dette er grunnen til at noen innholdsskapere noen ganger ikke nøler med å lage videoer som overskrider en time eller enda mer. For å tillate brukere å hoppe direkte til den mest relevante eller interessante delen av en video, har YouTube implementert en algoritme som kan bestemme når flertallet av brukerne forlater eller blir med på en video igjen.

Holder du musepekeren over navigasjonslinjen til en video, vises en liten graf som viser brukeren hvilke øyeblikk som er mest sett i videoen.

Se en video uten annonser

Med mindre du abonnerer på YouTube Premium, er du tvunget til å se annonsene pålagt en video. Selv om det noen ganger er mulig å hoppe over annonser, tvinger YouTube deg vanligvis til å se dem. Men heldigvis er det en parade for å unngå puben pålagt av videogiganten. Kunne ikke vært enklere. I adressefeltet øverst på skjermen legger du til en «-» mellom «yout» og «ube», som vist nedenfor: https://www.yout-ube.com/watch?v=ljb07o7lf8s&t = 90s. På denne måten vil nettleseren din åpne en spiller med ønsket video mens du ignorerer annonsene.

Last ned en video raskt

Av en eller annen grunn kan det hende du må laste ned en video direkte fra YouTube. Selvfølgelig er plagiering eller gjenbruk av lisensierte videoer forbudt, men nedlasting og gjenbruk av royaltyfrie videoer er helt lovlig. I stedet for å besøke eksterne nettsteder og kopiere video-URLen, er det mulig å raskt laste ned en YouTube-video ved å endre URL-en og erstatte begynnelsen med «youtube5s.com». Dermed får du direkte tilgang til en nedlastingsside for nevnte video.

Bruk bilde i bilde

På både iOS og Android var Picture in Picture-modus veldig vellykket da den ble implementert for noen år siden. Derfor var det veldig logisk at nettlesere og nettsider tilpasset seg til å tilby samme funksjonalitet. YouTube har alltid vært noe tvetydig om det, og hovedsakelig på iPhone. iOS tilbød grunnleggende funksjonalitet men videogiganten har alltid nektet å gjøre den tilgjengelig for allmennhetenfavoriserer sine Premium-abonnenter.

I datamaskiner har funksjonen eksistert i noen år. Når du starter en video, og dette, i en hvilken som helst nettleser, vil en liten knapp vises øverst i videoen for «Bilde i bilde». Klikk på den, og den vil åpne en liten videospiller som lar deg se videoen din mens du surfer på internett.

Utforsk videoen mer nøyaktig

I noen lengre videoer kan det være spesielt interessant å få tilgang til et bestemt øyeblikk i videoen uten å måtte scrolle eller navigere med -5 og +5 sekunder. Dermed, ved å holde nede klikket på tidslinjen til en video og dra musen opp, vil du få tilgang til en mer presis navigasjon i selve videoen.

