50 år med BMW M: de 10 mest legendariske modellene…

Når vi ser på historien til BMW, kan man lett se at sporten er innebygd i genene til selskapet. Imidlertid var det i løpet av 1960-tallet at produsenten ble stadig mer interessert i ytelse og så spredningen av uavhengige verksteder (Alpint, schnitzerosv.) som fungerer på produktene deres. I 1972 ble divisjonen opprettet bilkjøring som sysselsetter et lite team på bare 50 personer ledet av Jochen Neerpaschtidligere pilot.

Forutbestemt til å jobbe med spesielle prosjekter, har denne nye strukturen den tunge oppgaven å utvikle kjøretøy Konkurranse og «sivile» versjoner nødvendig for din sertifisering. Hvis begynnelsen resulterer i modeller produsert i små serier, datterselskapet til BMW den oppnådde raskt suksess og ble produsentens mest prestisjefylte dukke.

I dag, etter 50 års eksistens, BMW Motorsportstår overfor en ny utfordring medelektrifisering av produktene deres. Forhåpentligvis vil deres neste biler være like spennende å kjøre som alle vi har sett så langt…

BMW 3.0 CSL (1972-1974)

Veldig elegant, CS-coupéen kan dessverre ikke konkurrere med de beste sportsbilene på markedet som den sacrosanct Porsche 911 for eksempel. På den tiden, BMW ønsker å gå tilbake til konkurransen, i gruppe 2, hvis regelverk sørger for homologering med kun 1000 produksjonskjøretøyer. Det er slik han 3.0CSL (L for «leicht», «lys» på fransk). Takket være en vekt på kun 1.165 kg, er det motor 3,0 liter på 180 hk og dets utrolige utseende (i «Batmobile»-versjonen som har et sett som forbedrer aerodynamikken), etterlater et sterkt inntrykk og arbeidet med bmw motorsport er notert av entusiaster sportsbil av hele verden.

BMW M1 (1978–1981)

Den første bilen som bærer «M»-merket M1 inneholder mange elementer av Selvkonsept «Studie» presentert på Geneva Motor Show i 1972. Veldig aerodynamisk, dette bil Den har en 3,5-liters inline 6-sylindret motor som utvikler 277 hk og 330 Nm, i stand til å nå en toppfart på 262 km/t og akselerere fra 0 til 100 km/t på 5,6 sekunder M1 det er en kommersiell fiasko fordi den selges for dyrt. Imidlertid avslører hun bmw motorsport Til allmennheten.

BMW M535i E12 (1979-1981)

de BMW 5-serie E12 det er den første eksisterende modellen som grenen er basert på bilkjøring sett offisielt blikket ditt. Kjent M535ibilen får en motor 3,5 liter enkel overliggende kamaksel som yter 218 hk. Utstyrt med en injeksjon Bosch L-Jetronic, denne blokken er knyttet til en boks få 5 hastigheter som lar deg nå 225 km/t.

BMW M635 CSI (1984-1988)

Som CS coupe noen år tidligere, den BMW 6-serie Det er for typisk «Grand Touring» til å begeistre tidens beste sportsmodeller. Det er derfor laget av BMW bilkjøring pode motoren M1, en vakker 3,5-liters 6-sylindret motor som utvikler 286 hk og 340 Nm dreiemoment. Legg til det noen hengende lys magasiner og en selvlåsende bro, og M635 CSI det gjør underverker!

BMW M3 E30 (1986-1991)

hvordan oppsummere M3 E30 på noen få linjer? Det er rett og slett den beste sportssalongen på slutten av 1980-tallet som vant alt i konkurranse, både på krets og i rally. Designet for å være komfortabel i alle terreng, var denne bilen utstyrt med en motor 2,3-liters 4-sylindret som utviklet 200 hk i sin standardversjon. det er den første bmw m som skal produseres i store serier med i overkant av 17.000 eksemplarer som forlater kjedene frem til 1991. En cabriolet-versjon markedsføres også med kun 786 enheter.

BMW M3 E36 (1992-1995)

Hva så bmw motorsport Jeg hadde allerede slått hardt med det M3 E30selskapet fortsetter å få fart med M3 E36 hvis forestillinger er nær de av Porsche 911 type 964. Under panseret er det en 286 hk 3,0-liter innledningsvis, deretter en 321-hk 3,2-liter. Rasende på vilje og leverer storslåtte lyriske eskaleringer motor han er en av de beste i sin tid. En bil som fortsatt krever litt kjøretalent under straff for store skrekk når tonen heves!

BMW M5 E39 (1998-2003)

Første M5 sinne V8E39-generasjonen drar nytte av en motor på 4,9 liter som utvikler 400 CV. Bragden til denne bilen er å tilby både god kjørekomfort og opplevelser som er en sportsbil verdig. Enkel å forstå, denne M5 er det ideelle kompromisset, en bil raskt og trygt under alle omstendigheter.

BMW M3 CSL (2003)

I 2003, BMW Det prestisjetunge CSL-navnet ble gjenoppstått med en M3 lettet med 100 kg og utstyrt med en motor (3,2 liter 6-sylindret) hvis effekt er økt til 360 hk. Produsert i bare 841 venstrestyrte enheter CSL M3 er en samler spesielt dedikert til banedager.

BMW M5 E60 (2005–2011)

For M5 E60, bmw motorsport går langt for å utvikle intet mindre enn en motor V10 5,0-liter som utvikler 507 hk. Ekstremt stilig, denne blokken forbedrer ytelsen til sedanen ytterligere. Denne generasjonen privilegerer også teknologien med en 7-trinns automatisk girkasse (manuell er også tilgjengelig), en rekke elektroniske kjørehjelpemidler og en selvlåsende variabel.

BMW M2 (2016–2021)

Med M2, bmw motorsport klarte å produsere en bil hvis ånd er nær den første bmw m. Relativt rimelig, lett, enkel og kraftig M2 den nøt stor kommersiell suksess. Dette står i kontrast til de andre gjeldende modellene i linjen som er mer sofistikerte.