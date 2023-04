50-årsjubileum: mobiltelefonen feirer gulljubileum

Mobiltelefonen feirer 50-årsjubileum i år. Det var 3. april 1973 at den første offentlige samtalen ble foretatt fra en mobiltelefon. Et tegn i tiden var det en ingeniør fra det amerikanske selskapet Motorola som foretok denne første samtalen.

Vi kan ikke si at Motorola har brukt de siste 50 årene til å opprettholde sin rolle som markedsleder innen mobilitet. Og forresten, hvis du vil ha et bilde som illustrerer hvordan mobiltelefoni har utviklet seg de siste 50 årene, var den første mobiltelefonen, som ble kalt DynaTAC, omtrent på størrelse med en murstein, veide 1,5 kilo og kostet, for få nysgjerrige har det travelt med å ta i bruk den nyeste teknologien for øyeblikket, 4000 dollar.

Dessuten var det få som virkelig hadde det travelt med å bytte til mobiltelefoner. Det tok Motorola og de tidlige trådløse nettverksoperatørene, inkludert AT&T i USA, ti år å virkelig se mobilmarkedet ta fart.

I mellomtiden har selvfølgelig mobiltelefonen endret seg mye. Den ble mye mindre, så ble den koblet til Internett, og i dag er en enkel iPhone kraftigere enn de kraftigste superdatamaskinene på 1900-tallet.min århundre.

Ikke alt er bra. Martin Cooper, Motorola-ingeniøren som berømt foretok den første telefonsamtalen for 50 år siden, beklager den overdrevne tilliten vi har til telefonene våre i disse dager. Vi ser hele tiden på det, og det forårsaker svært hensynsløse gester.

Vi ser mange mennesker krysse gaten uten å se for langt frem, for oppslukt av det som vises på telefonene deres. Dette er åpenbart et større problem i dag enn det var i 1973. Men samtidig reiser det følgende spørsmål. : Kan vi forestille oss hvor mobiltelefoni vil være om 50 år til?