500 000 belgiere vil få opptil 1 000 euro for å betale mer hvert år på regningen!

Dårlige nyheter for rundt 500 000 belgiere: de vil ikke lenger være berettiget til den sosiale energitariffen fra 1. juli. Denne rettigheten som ble etablert i kjølvannet av helsekrisen var faktisk midlertidig og tillot mottakerne av den økte intervensjonen å redusere strøm- og gassregningene sine. Etter å ha blitt forlenget flere ganger, spesielt i kjølvannet av energikrisen, slutter faktisk tiltaket denne gangen, gitt forbedringen i energiprisene.







Det betyr at disse familiene vil gå tilbake til det tradisjonelle systemet og dermed igjen betale mer. Ifølge sammenligningssiden monenergie.be (anerkjent av Gas and Electricity Regulatory Authority, red.anm.) vil differansen som skal betales være større for gass. Han påpeker at «for elektrisitet vil i beste fall forskjellen fortsatt være begrenset til noen titalls euro fra de mest fordelaktige energileverandørene». For naturgass vil regningen øke med 800 – 1000 euro på årsbasis. »