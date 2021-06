500 år gammel lysestake og andre gjenstander bevart i isbreer

Et team av arkeologer ved Glacier Archaeological Project i Innlandet er perfekt bevart med en lysestamme og andre gjenstander på Lentbreen-breen i Freehimon nasjonalpark i Norge. Forskere skannet kantene på en smeltende breen da de oppdaget en trekasse med lokk fra Lentbreen-isen. “Dette er en av de mest fantastiske oppdagelsene vi har gjort av snøsmelting. Vi ble overrasket over hvor gammel den var og hva slags tre som ble brukt til å lage den. Vi ble ikke overrasket over hva som var inne,” kunngjorde gruppen på sin offisielle Facebook-side … Datert 1475-1635, omtrent 400-500 år gammel.Innholdet i esken ble analysert i Kulturhistorisk museum i Oslo.

“Vi hadde en stor overraskelse – innholdet var bivoks,” uttrykte gruppen overraskelse. “Alt vi ser inne i esken er restene av bivoks,” sto det.

Stearinlys brukes fremdeles i dag

Ifølge arkeologer brukes slike stearinlysbokser i dagens Norge og brukes til å frakte lys mellom store gårder og sommergårder. Funnet ble gjort på flere isfjellstier i Alpene. De mest bevarte og sjeldne gjenstandene fra smelting av isbreer i Nord-Amerika, Alpene og Skandinavia har utviklet seg. Forskere har målt 1900 m over den øvre kanten av Lentbreen-isfjellet, kjent som “året for den store smeltingen” siden 4. august 2011.

“I løpet av 1970- og 1980-tallet ble det rapportert om en rekke gjenstander fra dette nettstedet til arkeologer, inkludert et fullt bevart vikingtidsspyd. Vi begynte å finne andre gjenstander,” skrev Secrets of the Ice Archaeological Project i en pressemelding.

Teamet oppdaget også en eldgammel hestemøkk som ble funnet under stress på overflaten av en Lentbreen-isplaster. Lentbreen Ice Patch fortsatte å smelte gjennom årene, og stadig flere gjenstander dukket opp fra snøen. Arkeologer sliter fremdeles med å samle nok bevis før de når de endelige konklusjonene om stedet, fra 2011 til 2015.