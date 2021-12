500 euro per dag for et ikke-brukbart svømmebasseng!

Du gjorde stort oppstyr verden rundt da den åpnet i fjor vår. Sky Pool ligger mellom to blokker med luksusleiligheter i London, og lover stor spenning for de heldige mennene som våger å svømme over alt Dette gjennomsiktige akvariet flyter 35 meter over bakken. Dette er den fiktive delen av historien. Fordi i følge “solen”Dette fantastiske bassenget har fått et utseende som en forgiftet gave til menneskene som bor i disse førsteklasses boligene. Faktisk er vanntemperaturen så lav at bare en håndfull modige mennesker ville våget å dyppe tåen i den i den kalde årstiden.

106 euro for svømming

Bassenget skal dekkes over natten for å forbli brukbart om vinteren, men utstyret er ødelagt. Beboerne foreslo at det skulle stenges i den kalde årstiden for å spare 164 250 pund (193 898) årlig. “Det er for kaldt til å bruke for øyeblikket, så det virker sprøtt at vi fortsatt må betale for å varme det opp. Hvis det koster oss 450 pund om dagen (530 euro) og maksimalt fem personer bruker det, tjener det 90 pund å svømme (106 euro). Du snakker om valuta for pengene,” innvendte et par beboere.

Ballymore, eiendomsutvikleren bak prosjektet, lovet innbyggerne et helårsbasseng under omsorg av to ansatte. “Vi er kvalm. Utetemperaturen har åpenbart gått ned, men Sky Pool er fortsatt åpent for beboere og er foreløpig ikke dekket. Faktisk varmer vi opp himmelen,” kimet en annen eier. “Embassy Gardens tilbyr innbyggerne en rekke luksuriøse fasiliteter, samtidig som de holder serviceavgiftene betydelig lavere enn andre lignende utbygginger i Nine Elms-området,” hevder selskapet.

