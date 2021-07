54: Fremtidige reisetrender i Norge

Livsshow i Norge Episode # 54: Reisebyrå 50 grader Nord Sadhu snakker om fremtidige reisetrender i Norge og forskjellene mellom Finland og Norge.

En internasjonal tur til Norge har vært umulig i mer enn et år nå. Men på slutten av tunnelen begynner vi å se litt lys. Men turisttrender har endret seg, så hvordan?

Jeg spurte Sadhu Vanske-Westcard om Norwegian Show fra reiseselskapet 50 Degree North.

Sadhu er en finsk mann med en britisk partner som bor i Norge, så vi snakket også litt om hans erfaringer som nordisk statsborger i Norge.

50 grader nord Tilbyr realistiske turer og opplevelser til Skandinavia, Finland, Island, Grønland, Øvre Arktis, Baltikum, Russland og Kamchatka. Selv om de er lokalisert globalt, er 90% av teamet innfødte i Norden.

Sakte reise i Norge

Nylig presenterte Visit Norway en ambisiøs ny reiselivsstrategi som tar sikte på å etablere landet som en leder innen grønne reiser. Jeg spurte Sadhu om han trodde folk kunne se en økning i tregere reiser, der folk tilbrakte mer tid på ett sted.

“På noen måter tror jeg folk vil reise innover i landet, nærmere sine egne hjem. Mange mennesker har oppdaget skjønnheten i sitt eget hjem. Men jeg tror det fortsatt er et sted for langturer, spesielt når folk ikke kan gjøre det . “

“Jeg håper folk også tenker på bærekraft. Vi så hvordan noen overfylte steder kom tilbake i fravær av så store folkemengder. Det vi må gjøre er at når kunder reiser med oss, kommer de fremdeles langt borte, men når de kommer her etterlater de så få spor som mulig. ”

Gruppeturer mot personlige opplevelser

Sadhu sier at de har fått mye interesse fra folk som ønsker å registrere 50 graders nordlige private opplevelser. Det gjenstår å se om dette er et kortsiktig ønske, eller et tegn på langsiktig endring.

Bor i Norge som finsk statsborger

Jeg spurte Sadhu om livet i Norge som utlending. Kommer hun fra et annet nordisk land, følte hun seg som en fremmed? “Det gjorde jeg absolutt!”, Sa han.

“Men i disse dager har jeg bodd i Norge i 10 år, så Norge er definitivt hjemme. Men det var også London og Irland og andre steder der jeg bodde. ”

Når det gjelder Norge og Finland som Sadhu, nordiske land, er det mange likheter i samfunnet, men det er også mange forskjeller, spesielt språk.

