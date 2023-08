5,7 m skjerm, 55 tommer, 724 km autonomi: den nye Cadillac Escalade iQ motstår overlegne egenskaper. Men vil vi se det her?

Vi visste allerede at Ford F-150 Lightning og GMC Hummer EV er blant de største elektriske kjøretøyene på markedet. Nå er her Escalade IQ. Det strømlinjeformede utseendet gjør den nesten mer kompakt enn den faktiske størrelsen. Fordi denne kjempen er 5,70 meter lang og 2,17 meter bred. Til sammenligning er den «normale» Escaladen nesten 5,40 meter lang, det samme som Land Rover Defender 130. Det vil si på størrelse med en nykommer!

Akselavstanden på 3,50 m har plass til et massivt 200kWh (!) batteri som tillater en rekordrekkevidde på rundt 725 km. En rekord for en bil som aerodynamikken ikke så ut til å hjelpe. Dynamikken skal også være etterspurt takket være 761 hk og 1064 Nm så snart hastighetsmodusen aktiveres, som sender den til 100 km/t på 5 sekunder. Bakhjulene er også styrt for å gi bedre smidighet.

Den nye Cadillac Escalade manipulerer superlativer! © Cadillac

55 tommers skjerm og opptaksrom

Denne størrelsen gjør det åpenbart mulig å spare mye plass om bord. Syv innbydende seter for voksne og alltid et bagasjerom på 670 liter, assistert ved behov av en «bagasjerom» under frontpanseret, med en kapasitet på 345 liter, eller like mye som en europeisk bybil.

Og så lenge det imponerer, har Cadillac spilt spillet til slutt med et dashbord hvor det er en 55-tommers buet skjerm over hele bredden! Men i tilfelle det fortsatt er litt begrensende, er det også en andre (heldigvis mindre) skjerm på midtkonsollen. Og for å drive det hele, er det amerikanske merket avhengig av Google Automotive, slik at du kan dra nytte av alle tjenestene til Silicon Valley-giganten.

Hvis hovedskjermen på 55 tommer (med Android Automotive) ikke var nok, ble en ekstra skjerm gjort tilgjengelig på midtkonsollen. © Cadillac

har vi også?

Cadillac Escalade IQ vil bli tilbudt fra $130 000 i USA. Men vil han komme til oss? Spørsmålet må stilles. På den ene siden fordi amerikanske SUV-er har sin del av fans i Europa, noe som nylig har fått importøren AEC til å utvide tilbudet på vårt kontinent. Og på den annen side, fordi General Motors har annonsert sin intensjon om å returnere til Europa med en rekke elektriske produkter, og starter med Cadillac. Det gjenstår å se om egenvekten ikke er en brems i seg selv. Allerede en rask beregning gjør det mulig å anslå vekten på batteriet til rundt 800 kg. Og når vi vet at Volvo EX90 med «bare» et 107 kWh batteri veier 2.800 kg, kan vi med rette lure på om ikke bruttovekten ville være i strid med den 3.500 kg maksimale massen som er tillatt å kjøre med B-tillatelse.