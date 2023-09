5G-antenner vil snart være usynlige

5G vil snart bli drevet av nye antenner som er usynlige for det blotte øye. Vi var i stand til å møte flere medlemmer av AGC, inkludert direktøren for «Wave», om deres innsats for å lage speil med implikasjoner for telekommunikasjon.

AGC produserer og distribuerer generelt glass til konstruksjon, bilindustri og andre sektorer. Imidlertid har deres «bølge»-innsats kombinert deres kunnskap med telekommunikasjon gjennom årene. Selskapet står bak en rekke briller for å kontrollere bølger. «Wavethru» og «Wavetrap»-briller er allerede solgt, den første er mer termisk isolasjon og hjelper til med å passere bølger for å tillate nettverksdekning, den andre er designet for å ikke slippe gjennom noen bølger for å styrke sikkerheten. Vi kunne møte Wave-medlemmer som fortalte oss om deres innovasjoner og spesielt fremtidige 5G-antenner laget utelukkende av glass.

Disse nye antennene er fortsatt i eksperimentell fase, men vil gjøre det mulig å fortette 5G på en effektiv og lokalisert måte, samtidig som de er behagelige for øyet og ikke synlige fordi de er helt laget av glass. Vi kommer til å se flere og flere 5G-antenner i fremtiden, så Waves mål er å gi en estetisk løsning og samtidig forbedre nettverksdekningen uten at vi kan se hvor disse antennene er.

Direktøren for Alai snakket med oss ​​i detalj om opprinnelsen til dette prosjektet. «Det kan virke overraskende å se på involveringen av telekommunikasjon i speilet, men ideen kom fra mange situasjoner som skjedde med oss. Da vi flyttet inn i vårt nye hovedkvarter i Louvain-la-Neuve, skjønte vi at vi ikke lenger kunne ringe fordi bygningene var utstyrt med høykvalitets, toppmoderne isolerglass. Disse brillene blokkerte radiobølgene og signalene inne og vi hadde ingen innendørs dekning. Annen inspirasjon kommer fra AGCs erfaring i bilindustrien. Vi har utviklet antenner i frontruter i over førti år for bilapplikasjoner, frontruter, side- eller bakvinduer. Vi sa til oss selv at vi ville bruke det samme til bygninger og bruke deres fasader til å integrere usynlige og estetiske antenner for å fortette nettverk og få løsninger som er hyggelige for alle.”, fortalte Bernard Manville, direktør for Wave by AGC-initiativet, oss.

Direktøren sa også at antennene hans ikke utgjør noen risiko for helsen vår. Disse enhetene er laveffektsreléer som hovedsakelig brukes til å bære signaler til bestemte steder. Som med deres andre prosjekter, innebærer det å utnytte bølgene og bringe dem til de ønskede stedene. Selskapet forventes å distribuere disse nye antennene i nær fremtid.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys og Instagram, slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.