5N Plus fagforeningsledelse annonserte sin intensjon om å stenge Tele: 70 jobber i fare!

Et ekstraordinært forretningsråd ble organisert onsdag morgen på Tille (Villers-la-Ville, Vallonsk Brabant) til den kanadiske gruppen 5N Plus. Ledelsen har informert de ansattes representanter om sin intensjon om å legge ned hele anlegget, hvor det i dag er ansatt om lag 70 personer.

I 2011 kjøpte 5N Plus-gruppen fasilitetene til Industrial Society for Chemical Studies and Exploitation (Sidech), som på den tiden var verdensledende innen produksjon av vismut (metallet). Ledelsen siterer store økonomiske tap for å forklare intensjonen. Fagforeninger, i sjokk i flere år, har stilt spørsmålstegn ved «misdriften» av nettstedet. Kunngjøringen fra ledelsen utløser Renaults aksjon mot masseoppsigelse. En generalforsamling for arbeidere er berammet til kl. 12.00 på stedet.

Med familiebedriften til Sidech kjøpt opp av 5N Plus for over ti år siden, har Tilly-nettstedet produsert mineraler siden 1948. Seveso er vurdert på grunn av naturen til produktene som er lagret på nettstedet. Ledelsen gjorde det klart under det ekstraordinære forretningsrådsmøtet onsdag morgen til fagforeningene at investeringene som er gjort siden den kanadiske gruppens overtakelse av anleggene ikke har gitt de forventede effektene, med henvisning til et tap på mer enn 40 millioner euro for 2021. .

«Siden oppkjøpet har vi lagt merke til at tre ledere har hatt suksess seg imellom: for oss var det faktisk fremfor alt en veldig dårlig styring av disse investeringene. Det er arbeidere på stedet som er veldig senior, folk som har jobbet gjennom hele tiden. helsekrise, og det er slik de blir belønnet, og erklærer intensjonen om å stenge anlegget fullstendig, sier sekretæren. Hovedregionkontoret til FGTB-hovedkvarteret Philippe Leclercq.

Fagforeningene, etter det ekstraordinære arbeiderrådet, oppfordret til en generalforsamling av arbeidere til å inngå i morgen- og ettermiddagsskiftet. Dette gjøres klokken 12.00 på stedet.