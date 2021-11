6 år gammel gutt torturert til døde av far og svigermor: «Ingen elsker meg»

Dette er historien som får ryggraden til å skjelve. I Storbritannia er Thomas Hughes, en 29 år gammel far, anklaget for å ha torturert og drept sin 6 år gamle sønn Arthur ved hjelp av sin partner. Som rapportert i Daily Mirror er ikke forholdet mellom far og sønn i god form. Saken, som skapte skandale på den andre siden av kanalen, er nå under etterforskning. Denne tirsdagen så juryen for første gang en video av gutten under behandling. I scenene kan Thomas sees gråte kontinuerlig etter å ha blitt tvunget til å sove på gulvet i stuen den femte natten, og sliter med å løfte komforten. Såper, han ytrer disse hjerteskjærende ordene: «Ingen elsker meg» og «Ingen skal mate meg».

Thomas skal ha blitt saltet uten mat. Han skal ha dødd av en hodeskade etter at svigermor slo ham «igen og igjen på et hardt underlag». Etter å ha slått ham, ventet kvinnen 13 minutter lenger og ropte etter hjelp. Ved ankomst til stedet fant ambulansepersonell en livløs gutt, blek og lilla på gulvet. Han ga etter for skadene og døde på sykehuset dagen etter. En grundig undersøkelse viste at det var mange sår over hele kroppen til Arthur.

I dag har paret avvist at babyen ble drept. Likevel er det ingen mangel på bevis. Faktisk ville advokat Jonas Hankin ha nevnt på dagen for tragedien at Thomas Hughes ønsket å skade Thomas gjennom flere meldinger sendt til kameraten. “Jeg rev nakken hans, jeg tok et tau og en sokk i munnen hans. Når jeg kommer tilbake vil babyen gå gjennom det. Jeg skal ta vare på ham, det blir ikke pent,” siterer advokaten. Den siktede skal også ha fortalt sin medskyldige å grave ut sønnens grav og legge den «ut av søpla».