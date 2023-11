6 Bluetooth-sikkerhetssårbarheter i Apple-enheter stjeler dataene dine

Bluetooth er ikke en ufeilbarlig teknologi som er tilstede i våre daglige liv. Beviset er de 6 sikkerhetssårbarhetene som er oppdaget som påvirker iPhone, iPad eller Mac.

Brukt i ulike situasjoner, for eksempel utveksling av data eller kommunikasjon mellom tilkoblede enheter, inntar Bluetooth en viktig plass i hverdagen vår. Kanskje for viktig til å være forsiktig. Det er ikke det at det er ondsinnet teknologi, langt ifra, men at den ikke er 100 % sikker.

Dette er en studie utført av Eurecom, en fransk ingeniørskole spesialisert i digitale vitenskaper, som advarer om sikkerhetsfeil i Bluetooth. Innsiden dette lange dokumentet Studien, kalt «Bluetooth Forward and Future Secrecy» (BLUFFS), forklarer at feilene ble oppdaget i Bluetooth-versjon 5.4 (den nyeste), så vel som i Bluetooth 5.3, som for tiden brukes av Apple på sin iPhone, iPad, Mac, Apple Se…

Totalt oppdaget byrået seks store feil som kan sette brukerinformasjon i fare. På denne måten kan en ondsinnet person, ved å nærme seg måltelefonen, gjenopprette data eller forfalske informasjon. Denne typen angrep kalles MiM eller «Man-in-the-Middle».

«Vi demonstrerer at våre angrep har en kritisk og storskala innvirkning på Bluetooth-økosystemet»skriver en av forskerne, «evaluerer dem på 17 forskjellige Bluetooth-brikker (18 enheter) fra populære maskinvare- og programvareleverandører og støtter de vanligste Bluetooth-versjonene.».

For øyeblikket er ikke feilen rettet av verken Apple eller Bluetooth Special Interest Group, som er ansvarlig for å utvikle Bluetooth og korrigere feilene. Det er imidlertid liten sjanse for at denne saken blir løst så raskt som mulig gitt dens minimale betydning. Selv om problemet er skummelt, er det heldigvis en kompleks feil for hackere å utnytte og krever enorm datakunnskap.

Hvordan beskytte deg mot det?

Siden null risiko ikke eksisterer, er det alltid tilrådelig å være forsiktig. Inntil de berørte enhetene løser feilen, er det beste rådet vi kan gi deg enkelt: Ikke hold Bluetooth-tilkoblingen aktivert konstant.

Selvfølgelig er dette et tips som kan virke enkelt, men det vil spare deg for mye trøbbel. Du vet aldri hva som kan skje, så det er best å bare aktivere det når du planlegger å bruke det.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av noen av nyhetene, testene og gode tilbudene.

Motta de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere på vår kanal.