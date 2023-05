6 matvarer du ikke bør vaske før du spiser

Før vi legger ut for å tilberede et godt måltid, går vi ofte gjennom den obligatoriske vaskeboksen. Vi grovrenser tomatene og gulrøttene under kaldt vann for å bli mest mulig kvitt sprøytemidler. Dette trinnet vil imidlertid ikke være nødvendig for enkelte matvarer.Enten fordi han risikerer å skade dem, eller fordi operasjonen er ubrukelig.»forklarer han fullt liv.

Generelt er det best å ikke la maten trekke lenge i vann. Noen grønnsaker som brokkoli eller zucchini mister også smak, tekstur og næringsstoffer. Dette er også grunnen til at det er best å vaske frukt og grønnsaker i kaldt vann fremfor varmt vann. Husk å tømme maten godt når du har skylt den for å forhindre stagnasjon av vann og sprøytemidler igjen på grønnsakene dine.

1- Frukt og grønnsaker hvis skall er uspiselig

Det er ikke nødvendig å vaske gulrøtter, bananer, kiwi og appelsiner Grønnsaker som ikke spises med skallet trenger ikke vaskes fordi bakterier ikke svelges. For frukt med tykkere skall (som appelsiner, meloner eller meloner) er innsiden beskyttet mot sprøytemidler takket være barriereskallet.

2 – løk

Det er ikke nødvendig å vaske løk, hvitløk og purre, da de er beskyttet av huden. Smuss vil forbli på de ytre lagene som vil havne i søpla. Du kan fortsatt kjøre løkene under vann for å lindre øynene og unngå tårer når du hakker dem.

3 – sopp

Hvor overraskende det enn kan høres ut, er det bedre å ikke bløtlegge sopp i vann. Den absorberer raskt fuktighet, blir squishy og mister smaken. Det er best å vaske dem raskt under kaldt vann (spesielt for å fjerne jord) rett før du koker dem. Fjern vannet fra pannen så raskt som mulig med et papirhåndkle.

4 egg

Eggeskallet er ikke en helt lufttett barriere. Det er derfor når du knuser eggene, oppdager du et lett beskyttende lag som beskytter innsiden så mye mer. Ved kontakt med vann mister egget huden og er mer sannsynlig å formere seg bakterier, noe som kan føre til risiko for salmonellaforurensning. Derfor anbefales det sterkt å ikke vaske egg.

5 – kylling

Vask kyllingen absolutt. Rå kylling har allerede bakterier i kjøttet, men vask av den fører til at bakterier vokser over hele kyllingen. Et reelt problem, å vite at noen bakterier ikke forsvinner under matlaging og derfor kan inntas. Som med egg, kan multiplikasjonen av disse bakteriene forårsake infeksjoner som salmonella eller Escherichia coli.

6 – Advokater

Ikke vask avokadoen! Som forklart i det første punktet, har avokado en tykk nok hud til å beskytte dem mot plantevernmidler. Ved å vaske den risikerer du å få vann. Og en gang i kjøleskapet blir kjøttet svart dobbelt så raskt.