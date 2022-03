6% moms, €100 bonus, oljesjekk … Slik kan du dra nytte av det!

Tirsdagens kunngjøringer fra regjeringen om å senke energiregningene dine og senke prisen på å fylle drivstoff reiser mange spørsmål. Mange av dere spør oss/dere om det fordi belgiske familier vil ha noe håndfast for å finne veien gjennom deres (vanskelige) kontoer. Vi vil prøve å opplyse deg Ved å svare på de oftest stilte spørsmålene.

> Når avgjøres den berømte sjekken på €100 1. februar?

«Hver familie vil motta denne bonusen på €100 i midten av april», svarer vi fra energiministerens side. «Det er energileverandørene som skal implementere det. Dette gjøres ved å senke avdragene på strømregningen. For eksempel, hvis du vanligvis betaler 150 euro, betaler du bare 50 euro. Er det 80 euro betaler du ingenting den måneden og 60 euro den påfølgende måneden.» Vi minner om at dette er en bonus for alle, og ikke bare for de som varmer seg med strøm. Nesten alle har en elektrisk tilkobling. Dette gjelder bare hovedboligene, ikke de andre boligene.» Men de uten tilknytning er det. «For disse unntakene vil det være en måte, fra juni, å sende en søknad til FPS økonomi.»

