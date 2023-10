6% moms på utvidet rivearbeid…men ikke for alle!

Dette er et tiltak som sterkt oppfordres av byggebransjeforbundet Embuild. Utvidelsen av merverdiavgiften til 6 % på rivings- og gjenoppbyggingsarbeider ble notert under budsjettkonklavet for 2024. Men vilkårene knyttet til det er langt fra å glede fagfolk i denne sektoren, da bare enkeltpersoner vil kunne dra nytte av det.

Derfor beklager Embild at byggefirmaer fra 2024 ikke lenger vil kunne gjennomføre rive- og gjenoppbyggingsprosjekter og deretter selge dem. Faktisk er salget utelukket fra neste års riving og ombygging. 6 %-satsen kan ikke lenger legges til grunn ved salg av boliger ombygd etter riving fra og med 1. januar 2024. Det vil med andre ord ikke lenger være mulig å gjennomføre et større boligprosjekt med riving og ombygging til taksten. . «Så renoveringen av våre svært nedslitte boliger vil ikke gå raskt nok.» sier Nico Demeester, administrerende direktør i Embuild. «Faktisk skal vi ikke glemme at 75 % av boligene våre dateres tilbake til før 1985, og ikke lenger oppfyller kravene til bærekraft. Vi må derfor gjøre alt vi kan for at våre boliger skal være fremtidsklare og klimanøytrale. I tillegg må vi bygge minst 250 000 boliger de neste syv årene for å møte økende boligbehov. Ellers blir mangelen i boligmarkedet så stor at boliger faktisk blir uoverkommelige for alle. Vi trenger derfor akutt mer støtte til våre store byggeprosjekter gjennom riving og gjenoppbygging. Byggeforeningen beklager også at passende 6 % merverdiavgiftssats på solcellepaneler og solvarmekjeler oppheves ved utgangen av dette året. På den annen side vil denne reduserte satsen fortsatt gjelde for varmepumper i 2024.