62 tyske hydrogenprosjekter skal motta en del av IPCEI-fondet på € 8 milliarder

Det tyske forbundsdepartementet for økonomiske saker (BMWi), energi og transportdepartementet (BMVI) vil bidra til å finansiere 62 store hydrogenprosjekter som en del av ordningen Betydelige prosjekter for felles europeisk bekymring (IPCEI) i dag (28. mai).

Finansieringen til disse prosjektene utgjør rundt 8 milliarder euro (9,7 milliarder dollar) med håp om å låse opp investeringer på totalt 33 milliarder euro (44 milliarder dollar).

Prosjektene ble valgt fra over 230 prosjekter, som representerer hele verdikjeden i hydrogenmarkedet.

I BMWi-divisjonen er 50 prosjekter inkludert i finansieringen og har hydrogengenerasjonsanlegg på mer enn 2 GW elektrolysekapasitet.

Det er planlagt å utvide infrastrukturfunksjonene med hydrogenledninger med 1700 km.

Stålindustrien er også sterkt inkludert i den nye finansieringen med ArcelorMittal, Stahl Holding Saar, Salzgitter Stahl og Thyssenkrupp Steel, alle aktive stålprodusenter i Tyskland, som tilbyr investeringsprosjekter.

En rekke innovative prosjekter i den kjemiske industrien vil se på å produsere karbonfritt hydrogen og bruke det til å produsere ammoniakk eller syntetisk drivstoff for skipsfart eller lufttransport.

Les mer: Hamburg Green Hydrogen Hub har blitt listet for IPCEI

Les mer: Norge blir med i det europeiske IPCEI Hydrogen Initiative

Det føderale transportdepartementet har valgt 12 prosjekter innen transportsektoren for å motta finansiering som fokuserer på utvikling og produksjon av brenselcellesystemer og kjøretøy.

I tillegg vil utviklingen av et landsdekkende og grenseoverskridende nettverk for drivstoffpåfylling fremmes.

Hamburg-prosjektet som mottok finansiering, henvender seg til luftfarts- og marine sektorer: drivstoffcellekjøretøyer vil bli brukt i havnelogistikk, hydrogenfremdriftsbåter i Hamburg havn og hydrogenkjøretøyer for innlandsforsyning på Airbus.

De forskjellige nasjonale prosjektene vil bli koblet sammen på en slik måte at alle land drar nytte av hverandre og en europeisk hydrogenøkonomi kan bygges sammen.

Peter Altmaier, forbundsminister for økonomiske saker og energi, sa: ”Vi ønsker å bli verdens første innen hydrogenteknologi.

For å gjøre dette samler vi styrkene våre i Europa og setter i gang enorme investeringer i fremtidig hydrogenteknologi med det første felles europeiske hydrogenprosjektet som sikrer konkurransekraft og arbeidsplasser i Tyskland og Europa.

“Vi leverer mer enn 8 milliarder euro (9,7 milliarder dollar) i føderale og statlige midler til 62 tyske prosjekter som er valgt i dag, og med prosjektene dekker vi hele verdikjeden – fra hydrogenproduksjon og transport til industrielle applikasjoner.

“Så vi tar et stort skritt på veien mot å gjøre økonomien vår klimanøytral med de sentrale områdene i dette er stålindustrien så vel som den kjemiske industrien.”

Visste du at H2 View er den eneste mediepublikasjonen som er anerkjent som en offisiell Hydrogen Council-partner?

Dette betyr at vi får eksklusive kolonner, intervjuer og studier som du ikke finner andre steder. Sammen med våre utvalgte seminarer og arrangementer, er H2 View plattformen for den globale hydrogenindustrien.

Vær abonnent i dag for å være sikker på at du ikke går glipp av det. Allerede abonnert? Logg på her.