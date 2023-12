64 klubber fordelt på tre grupper, kamper som sendes gratis: hvordan skal Superligaen se ut?

President Florentino Perez svarte på kunngjøringen i en video lagt ut på Madrid-klubbens sosiale nettverk.

«Real Madrid hilser den viktige avgjørelsen tatt av EU-domstolen med stor tilfredshet. I de kommende dagene vil vi nøye undersøke omfanget av denne resolusjonen, men jeg vil allerede nå kunngjøre to historiske resultater.

For det første er klubbfotball i Europa ikke lenger, og vil aldri være, et monopol. Da, og fra nå av, vil klubbene være de eneste herrene i sin skjebne.

Som klubber har vi fullmakt til å levere og promotere europeiske konkurranser som moderniserer spillet vårt og gjenforener fans over hele verden.

For 70 år siden, da vi tok det historiske skrittet med å lage Europacupen, har vi i dag plikten og ansvaret for å gi europeisk fotball den nye drivkraften den trenger. Og vi vil fortsette å forsvare en moderne ordning, åpen for alle på grunnlag av sportslige meritter, fullt kompatibel med nasjonale konkurranser, som påtvinger ekte respekt for økonomisk fair play. Denne planen vil bringe økonomisk levedyktighet til alle klubber, og fremfor alt beskytte spillere og begeistre fans over hele verden.

Denne dagen markerer et historisk vendepunkt, en stor dag i fotballens og idrettens historie.«