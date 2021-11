676 millioner dollar over natten: Auksjonen til McLaughlins ekskoner slår rekord

Warhol, Rotco, Giacometti, Picasso … alle 35 malerier og skulpturer solgt på to timer.

I alt hentet de inn 676 millioner dollar, det høyeste beløpet i historien på en enkelt kveld på Sotheby’s. Den andre delen av Macklowe-samlingen skal ennå ikke selges våren 2022, noe som vil tillate den å overgå samlingsrekorden til Becky og David Rockefeller ($835 millioner på Christie 2018).

Et tegn på kjøpersult, de fire verkene har samlet inn over 50 millioner dollar. Etter mange virtuelle sesonger som deltok på champagnedrikkesalget i syvende etasje i Sotheby’s hovedkvarter i New York, ble showet applaudert av publikum.

“Dette er en stor hyllest fra markedet til en samling bygget med hensynsløs smak,” kommenterte nåværende kunstekspert og konsulent Erica Samuels.

Men hvis man klarer å by på nytt, kjøpes de viktigste stedene fra Asia, på telefon. I likhet med “N ° 7”-maleriet av amerikanske Marc Rotko (1903-1970), representerer det tre brede og dype fargede striper, den dyreste om kvelden (82,4 millioner dollar), eller “Le Nez” (1901-1966) av Alberto Giacometti. , En imponerende suspendert bronse ($78,3 millioner).

Jackson Pollacks svarte maleri, «No. 17, 1951», ble solgt for 61,1 millioner dollar, og slo auksjonsrekorden for den døde amerikanske kunstneren i 1956, mens det monumentale verket til den abstrakte maleren Psy Dumbli skildrer røde spiraler. 58,8 millioner dollar.

Storm skilsmisse

I New York var det forventet at popkunstmesteren Andy Warhols to malerier skulle selges: hans berømte serie «Nine Marilyn’s» (1962) med ansiktene til den amerikanske stjernen Marilyn Monroe, solgt i svart-hvitt. For 47,3 millioner dollar fant «seksten jockeyene» en kjøper for 33,8 millioner dollar. Maleriet, med seksten ansikter av Jackie Kennedy på blå bakgrunn, ble verdsatt til 15-20 millioner dollar av Sotheby’s og ble auksjonert bort.

Auksjonen er resultatet av en skilsmisse kunngjort i 2018 mellom eiendomsutvikler Harry McLaughlin og hans kone, Linda Burke, en æresadministrator ved Med Museum. New York og Hamptons.

Etter en annonsert og stormfull splittelse – ansiktet til Harry McLean og hans nye kone Patricia Lando ble vist på fasaden til en av bygningene hans i New York i 2019 – påla Justice Collection salg, og det tidligere paret mislyktes. Verdien av arbeidene må erkjennes. Ved starten av salget bekreftet Sotheby’s at alle lokasjonene som ble solgt var garantert.

Kvelden inneholdt også en parade av Picasso, Jeff Goons, Robert Rausenberg, Jasper Johns og Sigmar Polke.

Sotheby’s og Christie’s auksjonshus har uttrykt sin optimisme for denne høsten, de har funnet nok tilbud til å møte etterspørselen, som er høy til tross for helsekrisen.

Så forrige uke solgte Christie all plass i samlingen til den texanske forretningsmannen Ed Cox, som døde i 2020, for 53 millioner dollar, inkludert de største navnene til impresjonistene, inkludert maleriet av Gustav Gaylebot, som slo den franske malerens rekord.