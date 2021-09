7 Best Performance Dutch Venture Capital Fund IRR

I følge Pitchbooks Q2 2021 European Venture Report, forventes kapitalinnsamling fra europeiske VC -midler å overstige 2020 -tallene innen utgangen av året. Nalin Patel, senioranalytiker i EMEA Private Capital, sier at begrensede partnere og offentlige partnere er sikre på deres evne til å finne kvalitetsinvesteringer i et bredt spekter av oppstart på tvers av sektorer over hele kontinentet.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på de mest effektive VC -midlene i Nederland. Spesielt frem til 9. september 2021 markerer vi de beste VC -midlene på landsbasis etter IRR eller BNP -forhold.

Vær oppmerksom på at hvis du klikker på et fond eller firmanavn som er oppført nedenfor, kommer du til forhåndsvisningen av Pitchbook -profilen. Våre profilforhåndsvisninger gir en kortfattet følelse av de kraftige datatypene som Pitchbook -kunder kan få tilgang til med abonnementet sitt.

De første 7 nederlandske VC -midlene til IRR

8. september 2021, ifølge Pitchbook -data; Data vil endres ofte

Bio Generation Ventures II

IRR: 104%

Årgang: 2012

Finansiering: 15 millioner

Frist: desember 2012

Basert i Norton, Nederland, ledet av grunnlegger og administrerende partner Edward van Wessel, er Bio Generation Ventures II et venturekapitalfond som investerer i frø, tidlige og sene stadier i helsevesenet. Det fullfinansierte fondet har gitt kapital til både Maastricht’s Crystal Therapeutics og Ass-based Synafics, oppstart av medisininnovasjon.

Acrobatter Angel Fund

IRR: 88%

Årgang: 2011

Finansiering: 2,4 millioner

Frist: januar 2019

VC -selskapet i Amsterdam driver Acrobator Ventures Acrobatter Angel Fund, som gjør investeringer i tidlige stadier i oppstart av informasjonsteknologi. Finanskomiteen består av medstifter og generalpartner Boss Kotzka og medstifter og administrerende partner Joachim Lahore. Nylige investeringer inkluderer Berlin-basert finansiell programvare Monite, Singapore tidsporingsprosessor Gluxtor i Singapore og Bay Areas felles AI-operativsystem Omdena.

Forbes Capital Fund IV

IRR: 71,28%

Årgang: 2018

Finansiering: 360 millioner euro

Frist: september 2018

FORBION har hovedkontor i Norton, et VC -selskap som jobber tett med gründere for å skape biovitenskapelige selskaper med teknologier og produkter designet for å forandre folks liv. Forbes IV fokuserer på helsetjenester i EU og Storbritannia og Nord -Amerika. Fondet inkluderer åtte aktive investeringer, inkludert Norton-baserte legemiddelinnovasjon, Azaparos, det tyske biofarmasøytiske selskapet Cadelim og den farmasøytiske utvikleren Inversaco i Montreal.

Forbes Capital Fund III

IRR: 44,04%

Årgang: 2015

Finansiering: 183 millioner

Frist: april 2016

FORBION III er medlem av FORBION-finansieringsfamilien og gir kapital til oppstart av VC-helsetjenester, spesielt farmasøytiske, utstyrs- og diagnostiske selskaper. 70% av fondet er rettet mot Europa, og resten vil bli tildelt i USA og Canada. Noen aktive investeringer i Forbes III inkluderer Brighton, UK-baserte Enterprise Therapeutics, Nizmegan’s Escalier Biosciences og Amsterdam ‘Northeastern Therapy.

Newon Investments II

IRR: 33%

Årgang: 2011

Finansiering: 48 millioner

Frist: april 2011

Amsterdams Newon Investments II er et venturekapitalfond hvis finansieringsstrategi først og fremst innebærer å investere i oppstart av informasjonsteknologi på et tidlig stadium. Av fondets åtte aktive investeringer er de siste sosiale annonseringsnettstedene, The Next Ad og programvaren for medarbeiderstyring L1 NDA, begge basert i Amsterdam. Luxembourg-baserte European Investment Fund er en begrenset aksjonær i Fund of Finance, Newon Investments II.

FCF I Co-Investment Fund I

IRR: 30,77%

Årgang: 2009

Finansiering: 54 millioner

Frist: september 2010

Et annet fond som forvaltes av FORBION, FCF I Co-Invest Fund I, er et fullt investert felles fond. FORBION, med unntak av Oslo, er en begrenset partner i det norskbaserte forsikringsselskapet Commune Landspenzanskos FCF I, som fordeler kapital likt mellom primær- og post-VC-helseforetak. Fondet har to tidligere investeringer-Suffolk, et britisk farmasøytisk selskap Jensen og et bioteknologiselskap med base i Düsseldorf, Tyskland: Rain Biotech.

henQ II

IRR: 30,30%

Årgang: 2009

Finansiering: 9 millioner

Frist: oktober 2009

Henque II er et innledende fase VC -fond forvaltet av Henque, et venturekapitalfirma med hovedkontor i Amsterdam. Disse midlene ønsker å investere i unge teknologiselskaper som tilbyr skalerbare produkter, som administreres av sterke team. Fondet, som er rettet mot internasjonale utviklingsmarkeder som nye medier, mobil og programvare, har sju tidligere investeringer, inkludert SEOshop Group of the Netherlands og CWR Mobility.

