«Brevet ble sendt av Israels ambassadør i Belgia har President for rådet (Elian Tillieux, PS) Å foreslå at parlamentsmedlemmer kan videofilme massakren 7. oktober av Hamas. Siden det ikke er noe svar, med Catherine Fong (føderalt datterselskap, Les Engés), Vi ba om at denne forespørselen skulle vurderes av House Leaders Conference (Ledere av parlamentariske komiteer), denne tirsdagen. Etter å ha sett denne videoen virket det viktig for oss. Men presidenten har benektet dette. Det er eksepsjonelt. Hvis en ambassadør ber om å vise et dokument, en film i huset, er det alltid en positiv respons. Selv om det betyr å gjøre denne skjermingen bak lukkede dører. Jeg forstår ikke denne fornektelsen.»

På presidentkonferansen som ble holdt i dag tirsdag, var det ingen konsensus blant gruppelederne om saken. Derav ansvarsfraskrivelsen angående prediksjon. PS ville ha lagt merke til at den israelske ambassadøren allerede var blitt intervjuet. Spesielt når N-VA var for det og PTB ville vært imot å se på.

Zakia Gaddafi kunne ikke ha oversett det faktum at Hamas ble ansett som en terrororganisasjon

Belgia skiller seg ut igjen…

«Selv om filmen vises i Belgia denne tirsdagen i Frankrikes nasjonalforsamling og i andre parlamenter i Europa, er jeg overrasket over at filmen får avslag.Georges Dalmagne fortsetter. Belgia er imidlertid allerede isolert fordi noen av dets politiske ledere ikke kunne forklare massakren ordentlig, forble tause, minimerte eller tok for lang tid å reagere. Filmen, laget av filer funnet på angripernes kroppskameraer og ofrenes telefoner, ville ha latt parlamentsmedlemmer se hva som skjedde. Vi vet ikke hvordan vi skal se bort. Vi må også se på den nåværende volden i Gaza.

Israels ambassadør Raul Hedabo forferdet over kommentarer: «Det er uansvarlig»