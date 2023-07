-70 % rabatt på Samsung eksternt batteri med 20 000 mAh kapasitet

Skal du på ferie, men smarttelefonen din klarer ikke å holde tritt med en dag på stranden eller fotturer i fjellet? Et eksternt batteri blir et essensielt tilbehør for å forhindre funksjonsfeil i løpet av dagen, og vi kan si at sommersalget er bra fordi du kan få dette eksterne batteriet fra Samsung for kun 19,99 euro i stedet for 69,99 euro hos Tardi.

De nyeste smarttelefonmodellene har en rekkevidde på halvannet til to dager, men kan gå tom for batteri i bakevje uten strøm. Derav nytten av eksterne batterier, dette tilbehøret er til stor hjelp på daglig basis og denne Samsung-modellen med en kapasitet på 20 000 mAh kan spare deg mer enn en gang om dagen. Under dette sommersalget, dette eksterne batteriet 50 euro billigere hos Tardi.

Samsung powerbank i et nøtteskall

Et kompakt og bærbart batteri

20 000 mAh kapasitet

Tre-ports tilkobling (2 USB-C og 1 USB-A)

25W hurtiglading

I stedet for de vanlige 69,99 euro, er Samsungs eksterne batteri nå tilgjengelig Til salgs hos Tardi for €19,99 Takk for reduksjonen på 30 euro og Dette refusjonstilbudet på 20 euro.

Et batteri skal komme på veien i sommer

Hvis du alltid er på farten og trenger at det eksterne batteriet er lett å transportere og enkelt oppbevares i en pose, vil denne Samsung-modellen oppnå det uten for mye trøbbel. Faktisk, til tross for sin kraft og store kapasitet, veier dette batteriet kun 392 gram og måler 14 cm ganger 7 cm. Den leveres med en 30 cm lang USB-C-kabel for å koble direkte til smarttelefonen.

Til tross for formen godtar dette batteriet generøse tilkoblingsmuligheter med en USB-A-port og to USB-C-porter, slik at du kan lade opptil tre enheter samtidig, men maksimal kraft forventes å deles. . Så noen foretrekker å lade én enhet om gangen. Du bør også vite at dette eksterne batteriet er kompatibelt med et bredt spekter av enheter, fra smarttelefoner til nettbrett og tilkoblede klokker.

20 000 mAh kapasitet!

En av fordelene med dette eksterne batteriet er dets store kapasitet på 20 000 mAh, vel vitende om at det gjennomsnittlige smarttelefonbatteriet er 5000 mAh, gir det deg muligheten til å lade det helt opp minst fire ganger før det går tomt. På den annen side kan det ta tid å lade opp strømbanken.

Tilbehøret tilbyr også en ladeeffekt på 25 W, noe som er ganske tilfredsstillende for en Apple- eller Samsung-smarttelefon. For eksempel får den nyeste Samsung Galaxy S23 nøyaktig 25 W ladeeffekt. Avhengig av enheten som lades, kan det hende at batteristrømmen ikke er optimal. Endelig er den kompatibel med Power Delivery 3.0, Samsung AFC og Quick Charge 2.0 ladeprotokoller.

