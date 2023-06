75 000 år gamle neandertalerskjæringer er identifisert i Frankrike

I følge datering av forskere som publiserte funnene sine onsdag i det amerikanske tidsskriftet PLOS One, er disse eksepsjonelle utskjæringene «sannsynligvis» 75 000 år gamle. Bosatte seg i Vest-Europa. Roche-Godard-hulen ble oppdaget i 1846 ved bredden av Loire, tjue kilometer vest for Tours i det sentrale Frankrike. Men den var «utilgjengelig til 1912, da eieren av landet den lå på ryddet inngangen», blokkert her av silt båret av Loire for tusenvis av år siden, forklarte CNRS og Universitetet i Rennes i en felles pressemelding . Deltok i studien. Det ble foretatt utgravninger på 1970-tallet, men det var først i 2008 at det faktiske forskningsarbeidet ble gjenopptatt ved La Roche-Godard-hulen. Graveringene er ofte malt med fingre, og «representerer abstrakte figurer, så enkle som fingermerker rundt et stort fossil innebygd i stein, eller skaper lange linjer som dekker en stor overflate, og noen er forseggjort,» detaljerte pressemeldingen. Forskningsarbeid har gjort det mulig å eksperimentelt reprodusere slike linjer og fremfor alt å «bekrefte deres menneskelige natur», enten de er et naturfenomen eller et produkt av dyrs aktivitet. De «tillot oss å utelukke muligheten for at disse linjene kan ha blitt laget etter åpningen av gropen i 1912». (Belga)