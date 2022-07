8 apper å avinstallere fra smarttelefonen din

I Google Play Store abonnerer en ny malware-familie stille brukere på premium-tjenester. Og hvem sier premie, sier betalinger.

Maxime Ingrao, en sikkerhetsforsker ved Evina, oppdaget skadelig programvare i minst åtte Android-apper. Den har visstnok blitt lastet ned over 3 000 000 ganger. Gitt omfanget av trusselen, sa han BleepingTeam at han hadde oppdaget appene i juni 2021 og allerede hadde rapportert funnene sine til Google på det tidspunktet.

Apper fjernet av Google

Nærmere bestemt er «Autolycos» skadelig programvare i stand til å kjøre en URL i en ekstern nettleser og skjule seg. I de fleste tilfeller ber ondsinnede apper om tillatelse til å lese SMS-innhold når de er installert på enheten. En operasjon som da lar dem få tilgang til alle SMS-ene til offeret. På forplantningssiden har Autolycos-operatørene laget en rekke reklamekampanjer på sosiale nettverk, som Facebook, rettet mot å promotere applikasjonene.

Av de åtte appene var to av dem, «Funny Camera» og «Razer Keyboard & Theme» fortsatt tilgjengelig på Google Play Store fra og med 13. juli, melder Bleeping Computer. Den første hadde mer enn 500 000 installasjoner og den andre mer enn 50 000. Når det gjelder de seks andre appene, fjernet Google dem fra Play-butikken seks måneder etter Maxime Ingraos varsel.

Beskytt deg selv

Her er listen over aktuelle apper:

Vlog Star Video Editor (com.vlog.star.video.editor), som har 1 million nedlastinger

Creative 3D Launcher (app.launcher.creative3d), som har 1 million nedlastinger

Wow Beauty Camera (com.wowbeauty.camera), som har 100 000 nedlastinger

Gif Emoji Keyboard (com.gif.emoji.keyboard), som har 100 000 nedlastinger

Freeglow Camera 1.0.0 (com.glow.camera.open), som har 5000 nedlastinger

Coco Camera v1.1 (com.toomore.cool.camera), som har 1000 nedlastinger

Selv om Google har fjernet dem, anbefales det å fjerne dem umiddelbart for brukere som allerede har lastet dem ned. Faktisk, hvis de ikke gjør det, kan «Autolycos» malware fortsatt være aktiv på enheten deres. Og derfor, for å fortsette å belaste dem for dyre abonnementer for eksempel.

