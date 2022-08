8 år gammel motorsykkelmester dør i racingulykke

I Italia ble Mathis Bellon utsatt for en alvorlig ulykke. Han var på sykehuset i en uke før han døde.

TR-Facebook







Av forfatteren

Publisert 30.07.2022 kl. 08:52 Lesetid: 2 min



En 8 år gammel ung sjåfør ble drept i en alvorlig ulykke på Misano Circuit fredag ​​22. juli. Gutten ble alvorlig skadet da motorsykkelen traff ham. Han ble innlagt på sykehus og holdt på intensiven i en uke og døde onsdag 28. juli.

Hans gudfar, Samuel Bellon, forkynner ham The Daily of Reunion

: » Han er veldig sterk, spesielt ettersom han feiret lillesøsterens bursdag i går som fylte 3 år. Han var tross alt så vakker at han klarte å redde fem liv ved å donere organene sine. Han var en stor mester helt til slutten «.







Minister med ansvar for utenrikssaker, Jean-Francois Carenco, uttalte seg også på Twitter og skrev: » Mine dypeste kondolanser til alle foreldre, familie, venner, lærere og slektninger til den unge motorsykkelmesteren Réunionnais Mathis Bellon. «.

En motorsykkelelsker

Opprinnelig fra Reunion Island, bosatte Mathis Bellon seg i Saint-Maxime med familien for å starte karrieren som motorsykkelkjører fullt ut. Han syklet for Race Experience-teamet i det franske Mini OGP 115-mesterskapet. Mentor Sébastien Kimbert, en tre ganger vinner av Pole d’Or og 24 Hours of Le Mans, husket ham som emosjonell: «Min mester, jeg er så trist, jeg kan fortsatt ikke tro det. Jeg er heldig som kjenner deg og deler denne lidenskapen med deg, og vi vil savne deg så mye for din glede og ditt gode humør. «.







trykk info.re Ifølge rapporter har politiet blitt bedt om å bære kisten til den unge piloten av syklister.

Vårt videoutvalg