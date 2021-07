8 fantastiske turer i nærheten av Huntsville

Huntsville, Alabama, også kjent som Rocket City, er mer enn et stort teknologi- og romfartssenter. Den har noen utrolig frodige grønne områder som gir besøkende til byen muligheten til å oppleve vakker panoramautsikt, spektakulære geologiske trekk og tordenfosser.

Den eneste måten du kan komme deg til regionens utrolige utendørs eventyrland er ved å binde støvlene og gå tur. Her er de ni beste turene i Huntsville-området.

Husk å ta med deg rikelig med vann uansett hvor langt du reiser (spesielt i de varme sommermånedene), og ikke glem å filtrere vannet før du drikker når du følger noen av disse turene. .

Joe Kuhaj

1. Steinsnitt

Monte Sano delstatspark

Gå til toppen av Monte Sano i State Park Utforsk den spektakulære geografien til steinutskjæringer med samme navn.

Fire stier – Southern Plateau Loop, Sinks Trail, Stone Cuts Trail og Northern Plateau Loop – fører deg til en moderat sløyfe på 2,4 miles, som går gjennom spektakulære fjellformasjoner og smale tunneler som en gang dekket landet for millioner av år siden. Da landet begynte å stige og havet trekket seg tilbake, ble skjellstrendene og korallrevene høyere og tørrere. Når de tørket, ble kalksteinen de etterlot erodert av såkalte elementer Bølgepappsgeografi, Å lage mange sinkhull, huler, utendørs og kutt som du kan utforske i dag.

Pro Tips: Den vanskeligste delen av denne turen er å komme tilbake til den nordlige platåringen, ellers er det en morsom tur. Turen starter ved Hikers hovedparkering på Nolan Drive. Monte Sano delstatspark Åpent fra 08.00 til solnedgang. Telt og bobil Leir De er. Besøk den siste parknettstedet Nedbetalingsplan.

Joe Kuhaj

2. Den tapte vasken

Kiel Mountain Nature Conservation

Det er enda flere fantastiske eksempler på rollebesetningsgeografi i Huntsville, inkludert Lost Sing Kiel Mountain Nature Conservation.

“Sink” er akkurat som navnet sitt – et loddrett hull på 100 fot. De mørke og humørfylte mosekledde kalksteinveggene i vaskehullet bringer veggene ned med en vakker foss som viser at den fremdeles pågår.

Fossen og nedsenket fottur er en vakker, men robust 3,5 km utenfor og over de steinete fjellene og svabergene. Denne turen anslås å være moderat i vanskeligheter, men belønningen er verdt innsatsen.

Keel Mountain dekker et område på 310 dekar Naturvern. Denne beskyttelsen ble etablert for å beskytte de utsatte Morfields skinnblomst, En vakker vinstokkplante med lilla klokkeformede blomster.

Pro Tips: Fortet ligger 16 miles sørøst for Huntsville i Kurly. Sikkerhetsgodkjenning er gratis. Bruk med ekstrem forsiktighet i enkelthull. Dette er en rask rullegardin. Ruten er godt merket med naturvernmedaljer.

Joe Kuhaj

3. Neversing pit cave beskyttelse

Fokler

Mange begreper har blitt brukt for å beskrive det Neversing pit: Slående, Fantastisk, Utrolig. De er alle sanne.

I likhet med den mistede vasken er Neversing Pit et synkehull 162 fot dypt og 40 fot bredt. Å gjøre mer enn dette over et hull i bakken er den utrolige skjønnheten til nettstedet, med sin bregnet kant og foss som kler de mosa-dekkede veggene nedenfor. Never Singh skinner virkelig om våren når scenen er satt med mørkegrønn og blomstrende fjelllaurbær.

Turen til Nevarsink er bare 1 mil ut og tilbake, men det anslås å være vanskelig, med 338 fot høyde innen en halv mil gange til destinasjonen. Det er en stall og fjellklatring.

Pro Tips: Neversing Pit ligger en time øst for Huntsville. Hvis du ikke er en erfaren klatrer med vertikale huleferdigheter, ikke prøv å klatre i gropen! Hvis du er erfaren, trenger du mer spesiell tillatelse til å klatre. Hvis du vil klatre i gropen, må du skaffe deg en Overflateklaring Fra Sørøst Cave Defense. Opptak er gratis, men doner alt du kan for å hjelpe Conservancy med å beskytte hulene i regionen. Når du kommer dit, vær klar fra kanten.

Joe Kuhaj

4. Bethel Spring Nature Conservation

Nytt håp

Ingen andre organisasjoner har gjort det bedre når det gjelder å beskytte grønne områder i den nye byen Huntsville. Land Trust of Northern Alabama (LTNA). For tiden er det ni Beskytter Spred om området og Betel vår (Ifølge denne skrivingen) er det siste.

Bethel Spring Høydepunktet på en tur er den skinnende løsrevne fossen i den nordlige enden av den 2 mil lange ringen, som skyver fjellveggen inn i en 334 fot vertikal hule over flere baner.

Selv om du ikke tar en moderat fottur til fossen, er den første (og enkleste) ringen det perfekte stedet å slappe av fordi den kobles til den bablende våren med mange benker der du kan sitte og gå deg vill i den glødende lyden fra vann.

Pro Tips: Den beste måten å komme til fossen er ved å klatre i motsatt retning. Det er mindre vanskelig.

Joe Kuhaj

5. Monte Sano naturvern

Huntsville

Nok en stor Land Trust of Northern Alabama Stigningen finnes i den vestlige delen Monte Sano-fjellet Bevaring av naturen med samme navn. Ta sporene dine for å skape uendelige utvalg av klipper med enorme steinbløffer, raske kilder, felt av villblomster, en foss eller to, og tre huler som bryter og lager litt historie i det gamle vårhjemmet.

De Spor Spredt seks spor fra sikkerhet til omkrets, det varierer fra vanskeligheter til vanskeligheter, så det er enkelt å tilpasse ladingen per dag.

Pro Tips: Bankhead på RT Street SW er det viktigste parkeringsområdet for trailhead sikkerhet og er veldig overfylt i helgene. Vurder å bruke en av de andre.

Joe Kuhaj

6. Plateau rotasjon

Monte Sano delstatspark

På motsatt side av fjellet Monte Sano delstatspark, Du vil finne denne morsomme og enkle turen med dobbel bøyle.

Denne 5,4 mils doble ringen er en enkel tur med de nordlige og sørlige platåsløyfene. Det 1,9 mil lange nordlige platået passerer gjennom noen historiske Civil Conservation Corps (CCC) strukturer, samt noen sesongmessige fossefall som Lodge Falls og McKay Hollow Falls.

Den 3,5 kilometer lange syklusen av platået tar deg til vakker utsikt over de omkringliggende fjellene og dalene, spesielt på det steinete landskapet kjent som O’Shogness Point.

Både Spor Stenete og smussete baner som starter ved Hikers parkeringsplass på Nolan Avenue, så det er enkelt å lage bare ett eller to spor.

Pro Tips: Det er salonger i turistområder med den nordlige platåvirvlingen. Ikke gå glipp av det ukentlige showet på Van Braun Lab. Hver lørdag kveld, den Fra Bron Astronomical Society Verter a Planet show Utsikt over stjernene av spesielle gjester og (hvis været tillater det) teleskoper. Ha et helgeventyr ved å bo i parken Campingplass.

Joe Kuhaj

7. Flewins gap

Flewins gap Er en annen landtillit på Nord-Alabama-ruten. Beskyttelsen dekker et samlet areal på 1086 dekar fordelt på to områder og er delt i to i nordlige og sørlige deler. Den sørlige delen er veldig populær for den vakre utsikten over Huntsville-fjellene og dalen, og fører til den 2,8 mil lange turen.

Start reisen Noe vei for Bill og Marion Cecil Ashburn Drive fra Flewins Cape Trailhead på SE. Det er en moderat første vanskelig klatring til toppen av ryggen, og derfra går du 1,5 mil til koblingen med West Bluff Trail og får et glimt av hvor du vil få din første utsikt. Ta West Bluff Trail tilbake på sporet og få en ny utsikt, denne gangen fra vestsiden av ryggen.

Pro Tips: Stien er veldig overfylt i helgene. Løypene deles med terrengsyklister, så hold øynene åpne.

8. Veggene i Jeriko

Estil Fork

Hvis du spør en Alabama hvor det beste stedet å klatre i staten er, kommer noen få spor til hjernen, men vanligvis øverst på listen Veggene i Jeriko.

Veggene, som ligger en time nordøst for Huntsville (de er faktisk over statsgrensen i Tennessee), er utrolige skaldaler, et amfi, faktisk, med 200 meter kalksteinvegger. Mot nord legger et bånd vann i et hull i fjellveggen, og forsvinner inn i hulen før det kommer ut av en sprekk nedenfor.

Vandringen på 6,4 kilometer starter på stien på AL79 og stuper deg forbi dype, forbi noen turkise bekker og inn i en gammel grav før du drar inn i dalen.

Pro Tips: Du kan få tilgang til den øvre fossen ved å klatre opp kalkveggen i den nordlige enden av dalen, men den er veldig glatt, så vær forsiktig. Ta med rikelig med vann, snacks og lunsj for turen. Den har en fin 5 timers minimum tur (uten å utforske den) og den bratte kommer ut.