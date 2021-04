80 år gammel anmeldelse ødelegger 100% vurdering av Citizen Kane på Rotten Tomatoes | Citizen Kane

Den 80 år gamle kallenavnomgangen ser ut til å ha slettet 100% av Citizen Kanes nettsted for anmeldelser Råtne tomater.

En Twitter-bruker påpekte endringen I Citizen Kanes vurdering på grunn av tillegg av en negativ anmeldelse fra 1941. Det er ikke klart når endringen fant sted, men nettstedet Boeing foreslo det Må ha vært fra 25. februar til 15. april, Etter å ha sammenlignet de arkiverte skjermbildene.

Gjennomgangen ble opprinnelig publisert 7. mai 1941 klarte ikke Chicago Tribune å imponere kritikere med sin første uke i New York og en dag etter Chicago-premieren, med tittelen “Citizen Kane”. Forfatteren nevner May Tiny (et teaterstykke om “Mattini”): “Det er interessant. Dette er annerledes. Faktisk er det bisarrt nok til å bli et museumstykke. Men ofringen av sin enkelhet til eksentrisitet ødelegger verdien av forskjell og offentlig underholdning, “la han til:” Jeg vet at det gir en kryp, og jeg ville at de skulle slippe inn litt sollys. “

Gjennomgangen indikerer at Citizen Kanes status som tidenes største film var i spill før den til og med ble utgitt. Dens hypotetiske emne, avisredaktør W.R., har blitt beskyldt for å undertrykke filmen og angripe den etter å ha lært om Welles. Dette kan være et svar på Hearsts fiendtlige propaganda Skremte rykter i januar 1941 via spaltist Hetta Hopper. Den ble kåret til tidenes beste film i 1962 Decade of Critics meningsmåling av magasinet Side and Sound. Bevart stilling frem til 2012 Den ble innledet av Alfred Hitchcocks Vertigo.

Interessen for den kreative prosessen bak Citizen Kane har dukket opp igjen med biografien om Monk, regissert av David Pincher og regissert av Gary Oldman, en biografi av forfatteren Herman J. Mankiewicz. Monk vant to Oscar-priser, For film og produktdesign.

Til tross for rapporter om at Rotten Tomatoes har blitt “forvandlet” til en Citizen Kane nr. 1-film av Paddington 2, er de mye å se. Liste over råtne tomater etter vekt Komedien It Happened One Night fra 1934 kom først, Black Panther og Lady Bird i andre og tredje. Paddington 2 er ikke rangert 31., men det er den høyest rangerte 100% av kritikere.