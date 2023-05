80 år senere har en tidligere motstandsmann fra andre verdenskrig gitt oppsiktsvekkende vitnesbyrd.

Historien finner sted i 1944, i Meimak, Gorase. Det er historien om Edmond Reveille, en 18 år gammel franskmann som da protesterte i Correz sin divisjon Francs-Tireurs et Partisans (FTP).

Noen dager tidligere, 7. og 8. juni, deltok unge Edmond i et angrep på en tysk garnison ved Dalle, noe som førte til at rundt femti soldater ble tatt til fange.

Men bataljonen innser raskt at fangene representerer et stort handikap: «Vi hadde ingen strukturer for å beskytte dem, vi hadde ingenting, tyskerne kontrollerte fortsatt hele området.Førstnevnte protesterte i spaltene til France 3, Le Parisien og 20minutes.fr. Vi klarte ikke å beholde dem, vi flyttet ofte, vi byttet side. Når de ville tisse, trengte de to geriljaer med seg. Det var også et problem med distribusjonen..»

Så kommer en skremmende ordre fra general Koenig «ovenfra»: alle frivillige må drepe «tyskeren sin», som Edmond Revail forklarer ikke er en skytegruppe. Den dagen nekter den unge mannen for drapet. «Vi har ingen rett til å drepe fanger«, han sier.

80 år senere avgir en 98 år gammel tidligere motstandsmann, den siste overlevende fra bataljonen, sitt vitnesbyrd for å hjelpe med å finne de drepte. «Det bør være kjent at dette er et historisk faktum […] Vi har delvis hevnet de som ble hengt. Tyskerne drepte 47 ungdommer i Uzelle 10. juni. Likene vil bli overlevert til familiene deres i dag. De ble gravlagt med militære manualer og hundemerker. Jeg er glad det ikke er en hemmelighet i dag.«

I følge France 3 ble denne informasjonen publisert i 2019, men har ikke blitt offentliggjort. Nå kan tjenestemenn søke i området for å finne og grave opp lik for å returnere til deres etterkommere.