9 Adeps marsjerer i Wallonia søndag 3. desember

Ikke uten stolthet, som lederen Alain Thiri sier. «TC Warfusée har organisert ADEPS-turer i mer enn 20 år, alltid med samme bekymring for å tilby turgåere en «grønn» rute. Men i vår region er dette ikke en enkel ting. Heldigvis kan vi regne med flere ruter. Og rutene som krysser kommunen vår, de vakreste private hagene, deler av stiene som finnes i parkene Chateau de Warfuzzi og Chateau d’Olay.

Et uomtvistelig bevis på kvaliteten på rutene som ble presentert, de to siste turene organisert på TC Warfusée samlet mer enn 1000 vandrere i hver utgave, mens de noen ganger oppmuntret noen vandrere til å gå videre. «Denne suksessen skyldes kvaliteten på selskapet vårt, resepsjonen, skiltingen og selvfølgelig ryktet til den lille banen med en høydeforskjell på +/- 60 meter for henholdsvis 5, 10, 15 og 20 km banene og 140 km. . , 260 og omtrent 300 meter for de tre andre. Det innsamlede overskuddet, klubben vår Ved å tillate oss å vedlikeholde og pusse opp huset og eiendommen vår, og fremfor alt kostnadene for bidrag til våre medlemmer, og viktigst av alt til unge mennesker, gjør det mulig for oss å bruke et prinsipp, utenfor konkurranse!»

Møteplass: Club House TC Warfusée, rue Eloi Fouarge, 41, 4470 Saint-georges-sur-Meuse.

Kontakt: Tennis Club Warfuzee – Alain Thiry – 0477 761 149